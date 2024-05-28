世界衛生大會台灣場邊論壇 以科學突破政治疆界

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（中央社記者田習如、曾婷瑄日內瓦28日專電）集結全球醫師的世界醫師會、世台聯合基金會、台灣醫界團體今天合辦世界衛生大會（WHA）場邊論壇，與會專業人士強調病毒擴散無國界，期以科學專業打破政治疆界。

世界衛生大會第2天，被排除在外的台灣透過專業領域持續發聲。世台聯合基金會（STUF）、世界醫師會（WMA）、中華民國醫師公會全國聯合會及台灣醫界聯盟基金會等4個團體共同在日內瓦湖畔飯店舉行論壇。

今天的論壇探討科學、公共衛生、地緣政治、醫療保健系統之間的錯綜複雜關係，以及當前全球健康議題的挑戰。

主要由美國台灣商界人士組成的世台聯合基金會，2010年起加入聯合國促進企業社會責任的「全球盟約」（Global Compact），是其中的非政府組織成員，參與支持全球性的人道慈善工作。世台聯合基金會自去年起與國際及台灣專業界合作籌辦世衛大會場邊論壇。

曾於去年底赴台借鑑防疫經驗的世界醫師會會長阿爾科德馬尼（Lujain Alqodmani）在論壇開幕致詞時表示，世界比以往都更緊密連結，COVID-19疫情便清楚展示地緣政治互動如何深刻影響全球公共衛生，凸顯國際合作的重要。

她說，醫藥科學一再突破，「然而科學本身並不夠」，必須轉化為公衛政策、實踐，而「對地緣政治地景複雜性的理解」在此時就扮演舉足輕重的角色，包括政治意願、資源分配與國際合作。

阿爾科德馬尼指出，「全民健康覆蓋的追求不僅是技術挑戰，更是政治挑戰」，因為衝突、移民與經濟不均都會影響健康，「國家利益、外交關係與國際協議等地緣政治都會形塑全球公衛議程」。

因此她鼓勵在場的聯合國、國際組織或台灣組織代表，透過論壇「彼此對話，叩問跨越國界的公衛政策」。

「具聯合國諮詢地位之非政府組織會議」（Conference of NGOs）會長包蒂斯塔（Liberato Bautista，另譯：鮑帝斯塔）也連結公衛與政治議題，透過致詞向與會者強調，科學研究發展和技術合作「必須跨越政治、意識形態與地理邊界，超越地緣政治考量」。

他提出「多邊主義2.0」概念，指出全球的共同努力至關重要，「不僅是人體，也是政治體」，攜手推進身心健康及民主健全的政治體，因「疫情流行不需主權護照就能穿越政治國界」，全球須搭建「連結身體與政治體的橋梁」。

中華民國醫師公會全國聯合會（Taiwan Medical Association）是世界醫師會成員，全聯會理事長周慶明致詞強調，排除台灣參與世衛違反世界衛生組織（WHO）憲章標舉健康人權不應有種族、宗教、國籍等差別待遇的原則。

衛生福利部長邱泰源說，地緣政治衝突強化了完善治理全球健康的重要性，台灣樂於向世界分享健康照護的經驗、協助區域和全球疾病防治。

立法院副院長江啟臣則介紹一同出訪的各黨立法委員，強調不同黨派來此展現支持台灣的國際參與、合作，這是國內政治上的優先點和共識。時值「立法院職權行使法」修正案審查引發朝野大戰，江啟臣此行幾乎在每個場合都提到國會跨黨派團結爭取台灣國際空間。（編輯：郭中翰）1130528

世界醫師會會長阿爾科德馬尼去年底曾訪台，她28日在「突破疆界，連結世界」WHA平行會議上表示，全民健康覆蓋是科學更是政治挑戰，期待與會者彼此對話，叩問跨越國界的公衛政策。中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 113年5月28日