駐義大利代表處系列活動 力挺台灣參與WHA

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（中央社台北28日電）駐義大利代表處昨天在義大利中部古城西恩那（Siena）舉辦系列活動，並與當地大學及與僑界攜手，共同呼籲各界支持台灣參與世界衛生組（WHO）及世界衛生大會（WHA）。

第77屆世界衛生大會5月27日至6月1日在瑞士日內瓦召開，為籲請義大利各界支持台灣參與WHO的訴求，凸顯台灣在世界公衛領域貢獻。駐義大利代表處與西恩那大學（Università di Siena）27日舉辦論壇。另外，也聯合台灣、日本、越南僑界辦異國美食、音樂及文化活動。

駐義大利代表處與西恩那大學舉辦的論壇，主題為「台灣與國際組織：如何從台灣國際合作中受惠？」（Taiwan and the International Organisations: How to Benefit from Taiwan International Cooperation?），會中除有西恩那大學多位專家學者進行專題論述外，並邀請財團法人國際合作發展基金會秘書長李朝成自台灣前來與會。

李朝成從國際政治、國際法及實務面討論台灣參與世界衛生組織及活動的必要與重要性，並分享台灣國際合作計畫推廣全球公衛健康體系的合作成果，讓義大利各界體認台灣應獲邀參加世界衛生組織的必要。

另外，駐義大利代表處也結合西恩那當地的台、日、越南僑界聯合辦理異國美食及音樂文化活動，並邀請西恩那市政府參與，透過多元活動支持台灣參與世界衛生組織，彰顯台灣與各國的友好關係。

駐義大利代表蔡允中致詞表示，感謝包括義大利在內的七大工業國集團（G7）日前在外長會議表達對台灣參與國際組織的支持。

他指出，儘管中國大陸不斷打壓台灣國際生存空間，包括台海軍演，企圖製造印太區域的動盪，台灣仍會努力尋找各種機會，表達希望融入國際社會並維護世界和平的聲音，讓台灣的專業能力，以實際行動貢獻給整個國際社會。（編輯：高照芬）1130528