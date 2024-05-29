立院三讀職權行使法 人權會：有違國際人權公約意旨

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（中央社記者陳俊華台北29日電）立法院昨天三讀通過修正立法院職權行使法部分條文。人權會今天指出，立法權過度擴張，有侵害人民生活與隱私之虞，且強制要求一般民眾提供文件、資料、檔案，已有侵害個人財產權的疑慮。

國家人權委員會透過新聞稿表示，立法院昨天三讀通過修正立法院職權行使法，人權會本於聯合國「關於促進和保護人權的國家機構的地位之原則（巴黎原則）」獨立性原則，依國際人權標準，就立法院通過修正條文與國際人權公約意旨未盡相符之處，提出說明。

人權會指出，立法權過度擴張，有侵害人民生活與隱私之虞。據「世界人權宣言」及「公民與政治權利國際公約」規定，「任何個人之私生活、家庭、住所或通訊不容無理侵犯，其榮譽及信用亦不容侵害。人人為防止此種侵犯或侵害有權受法律保護」、「任何人之財產不容無理剝奪」。

人權會說，三讀通過條文中，立法院行使調查權得要求法人、團體或社會上有關係人員，提供相關文件、資料及檔案，違者得按次處以罰鍰。但欠缺對於法人、團體或一般民眾行使調查權的構成要件，又若涉及個人隱私，條文明定須經立法院調查會議主席裁示同意後，始得拒絕證言或交付文件、資料，已有藉行使立法權而侵害個人隱私之弊。

人權會表示，一般民眾所擁有的文件、資料、檔案，是個人財產，除有涉及隱私外，更有可能涉及營業秘密或專利權利，未予明定其必要性及合理性，而強制要求一般民眾提供，已有侵害個人財產權的疑慮。

人權會說，「世界人權宣言」及「公民與政治權利國際公約」規定，「任何人受刑事控告或因其權利義務涉訟須予判定時，應有權受獨立無私之法定管轄法庭公正公開審問。」。

人權會指出，但三讀通過條文中規定，立法院行使調查權舉行的聽證，接受調查的一般民眾不得拒絕出席。立法院進行準司法式的聽證，應依「公民與政治權利國際公約」規定，「給予充分之時間及便利，準備答辯並與其選任之辯護人聯絡」。

人權會說，三讀條文規定，只須在聽證會前5日將開會通知等資料送達出席人員，且須經主席同意，接受調查的一般民眾始得協同律師到場協助，有違國際人權公約規範。

人權會表示，基於憲法權力分立原則，立法院行使職權，人權會應予以尊重，但「世界人權宣言」是普世人權的價值，政府更在2009年制定「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法」，規定「各級政府機關行使其職權，應符合兩公約有關人權保障之規定，避免侵害人權，保護人民不受他人侵害，並應積極促進各項人權之實現」，國家整體都有遵守公約運作義務。

人權會說，維護人民權利，奠定促進及保障人權的基礎條件，確保社會公平正義的實現，是不分五院都應履行的國家責任，期盼攸關國家最高立法機關職權行使的法律，能以符合國際人權標準為要，建立普世人權價值。（編輯：蘇龍麒）1130529