北美洲台灣人教授協會譴責黃國昌蔑視民主 撤紀念獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓31日專電）立法院國會改革爭議持續發酵，北美洲台灣人教授協會譴責民眾黨團總召黃國昌不尊重台灣人民辛苦經營的民主體制，宣布撤銷黃國昌過去因身為太陽花學運精神領袖之一而獲頒的廖述宗教授紀念獎。

立法院會日前三讀修正通過國民黨與民眾黨立委推動的立法院職權行使法部分條文，大批民眾在立院外怒批黑箱作業、破壞台灣民主及侵犯公民權利。

北美洲台灣人教授協會（NATPA）昨天於官方網站發布聲明表示，2015年以黃國昌是太陽花學運的精神領袖之一，因此頒予黃國昌先生第一屆廖述宗教授紀念獎。

廖述宗為NATPA創會會長；黃國昌與史明並列第一屆廖述宗教授紀念獎得主。

NATPA聲明指出，「然而在2024年的今天，黃先生的種種行為，一而再再而三的不尊重台灣人民辛苦建構經營的民主體制與程序，持續做出嚴重破壞台灣民主的行為，蔑視民主價值」。

NATPA強烈譴責黃國昌當前的行為，也不願黃國昌繼續以廖述宗紀念獎得獎者的身分破壞台灣的民主。

NATPA指出，理事會基於上述原因一致決定撤銷頒發給黃國昌的廖述宗教授紀念獎，「因為他不再代表該獎項所賦予的價值理念」。

NATPA創立目標為關懷台灣的民主與福祉、為台灣發聲，是海外台灣人最早成立的組織之一。

根據NATPA網站介紹，1979年12月10日，高雄發生美麗島事件後，警備總部以涉嫌叛亂逮捕多人。任職於北美60多處大學和著名硏究機構的137名台灣人教授與學者，聯名在華盛頓郵報發表聲明，強烈抗議國民黨政府藉美麗島事件大舉逮補黨外民主、人權運動、民代和教會人士。

網站指出，「此事加速大家團結北美台灣人教授學者的渴望」，NATPA因此於1980年4月24日正式成立。

台灣學者王宏恩、吳冠昇、陳方隅、葉耀元日前也就國會職權修正法案投書英文線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）。

4人提到，現為民眾黨立委的黃國昌在2014年太陽花學運期間因高聲斥責國民黨強推「兩岸服務貿易協議」而一戰成名。在2016年至2020年擔任立委期間也不吝批判國民黨，如今他的政黨與國民黨關係密切。因此，許多曾經參與太陽花學運的人都將黃國昌視為叛徒，並質疑國民黨的動機。（編輯：周永捷）1130531