NATPA譴責黃國昌破壞台灣民主 撤銷廖述宗教授紀念獎
2024/5/31 14:33（5/31 15:04 更新）
（中央社台北31日電）北美洲台灣人教授協會（NATPA）30日發布聲明表示，民眾黨立委黃國昌種種行為不尊重台灣人民辛苦建構經營的民主體制與程序，蔑視民主價值，NATPA理事會決定撤銷先前頒發給黃國昌的NATPA「廖述宗教授紀念獎」。
NATPA在聲明中表示，2015年北美洲台灣人教授協會（NATPA）以黃國昌是「2014年太陽花學運」的精神領袖之一，因此頒予黃國昌第一屆「NATPA廖述宗教授紀念獎」。
NATPA指出，然而在2024年的今天，黃國昌的種種行為，一而再再而三的不尊重台灣人民辛苦建構經營的民主體制與程序，持續做出嚴重破壞台灣民主的行為，蔑視民主價值。
聲明指出，NATPA強烈譴責黃國昌當前的行為，也不願黃國昌繼續以廖述宗紀念獎得獎者的身分破壞台灣的民主，因此NATPA理事會基於上述原因一致決定撤銷頒發給黃先生的NATPA廖述宗教授紀念獎，因為他不再代表該獎項所賦予的價值理念。（編輯：周永捷）1130531
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