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拜登重申不排除動武保台 外交部誠摯感謝

2024/6/5 12:43
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（中央社記者游凱翔台北5日電）美國總統拜登接受時代雜誌專訪，重申不排除動武保台。外交部今天表示，台灣將堅定捍衛自由民主與安全，持續提升自我防衛能力，並與美國等理念相近國家深化合作，共同確保台海現狀、促進印太區域和平。

外交部中午表示，美國總統拜登（Joe Biden）日前接受「時代雜誌」（TIME）專訪時表示，「若中國試圖片面改變現狀，美方不會不保護（defend）台灣，因此美方也持續提供台灣能力以及與區域盟邦協商」；拜登總統並表示，如果中國侵台，「不會排除動用美國武力（Not ruling out using US military force. ）」。

外交部指出，關於拜登再度重申美國對台灣長期的安全承諾，以及美國高度重視與支持區域和平與穩定現狀，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

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外交部強調，中國近來以民主國家正常且例行的民主程序作為藉口，頻繁對區域進行軍事施壓、灰色地帶脅迫及發表恫嚇言論，已嚴重威脅區域和平、穩定與繁榮，引發國際社會高度關切。

外交部表示，台灣將堅定捍衛自由、民主與安全，持續提升自我防衛能力，並與美國等理念相近國家深化合作，共同確保台海現狀及以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域和平、穩定與繁榮。（編輯：楊凱翔）1130605

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