談新北市長選舉 黃國昌：李明賢主動提藍白應整合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北11日電）媒體報導，國民黨台北市議員李明賢說，民眾黨立委黃國昌曾問他國民黨是否可能禮讓新北市長。黃國昌今天表示，是李明賢說這樣下去2026民進黨會漁翁得利，並主動說藍白應想辦法整合。

媒體報導，國民黨台北市議員李明賢昨天在政論節目爆料，指黃國昌日前錄影，兩人在廁所閒聊到民眾黨主席柯文哲2014年參選台北市長的整合模式，黃國昌問，「你們國民黨有沒有可能讓（新北市長）？」李明賢回說，「不可能，除非用民調整合」。

黃國昌上午受訪表示，那天錄影下節目後，李明賢跟他說，如果這樣下去，2026年民進黨就會漁翁得利，並主動說還是要想辦法整合出一組；他那時候問李明賢的是，「中國國民黨會接受比民調嗎？他跟我回答『當然不會』」對話就到這邊。

媒體詢問，是否李明賢誤會是黃國昌要求「禮讓」。黃國昌說，上洗手間的簡短對談過程，他不會太放在心上，現在比較重要的還是把自己的工作做好。

至於第一方案是否希望「全民調」，黃國昌表示，這就不是他的決定，要不要整合、怎麼整合這件事情，他的態度只有一個，就是看民眾黨主席柯文哲跟民眾黨的決定。

媒體詢問，是否有跟新北市長侯友宜聊過。黃國昌說，他如果跟侯友宜有遇到，討論的都是新北市的市政比較多，前天在「館長」那邊碰到，討論的只有健美跟運動，沒有其他事情。

藍白是否該整合出人選，黃國昌表示，現在談都還太早，他的立場很清楚，2026年是不是要戰、在哪邊戰，完全聽民眾黨跟主席的決定。

另外，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天接受媒體聯訪時表示，最近很多哏圖或社群都在諷刺黃國昌，連上廁所都心心念念著能否選新北市長，滿腦子就是政治與權力，也難怪在立法院甘於成為「傅」隨組織，讓民眾黨淪為小藍黨。

吳思瑤說，如果黃國昌不是以民眾黨的發展路線為念，而是以其仕途發展、政治權位為主要思考，民眾黨在立法院的運作讓人擔心。（編輯：謝佳珍）1130611