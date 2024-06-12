彭博專欄：中國若犯台 秘密武器是海警

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（中央社紐約11日綜合外電報導）彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）今天發文指出，中國占領台灣、干擾其防禦、混淆其盟友的最簡單方法，並不是代價高昂且危險的入侵行動，此舉也會引發美國採取軍事手段回應。

他認為，現在最可能的選擇是專家所說的隔離，將控制台灣港口並摧毀經濟。台灣新政府及其從美國到日本的國際夥伴，需要認識到這種可能性，並制定應急方案。

彭博報導，儘管中國人民解放軍發動封鎖，會被國際社會視為軍事行動，但較為低調的「隔離」將涉及中國海警，理論上不會引發美國及其盟國在徹底入侵時可能會有的反應。美國總統拜登之前曾公開討論過這種可能性，美國陸軍官員也正在進行兵棋推演。

美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）新報告撰寫人林碧瑩（Bonny Lin）指出，海警是中國的秘密武器。她表示：「未來5年，隨著中國增強入侵台灣的能力，利用海警並實施隔離是一個更可行、更容易實現的選擇。」

海警全副武裝且高度軍事化，其運作方式幾乎就像解放軍麾下的一支部隊。中國海警堪稱是全世界規模最大的海警部隊之一。已有證據表明，北京嘗試一種隔離措施，在台灣周圍以及外島金門和馬祖部署海警和海軍，來回應賴清德的520就職典禮。

中國並不喜歡賴清德，認為他和他的副手蕭美琴是「分離主義者」。就在賴清首次公開演說幾天後，中國在台灣周圍進行一年來最大規模的軍事演習「聯合利劍-2024A」，反映解放軍未來對台軍事行動作戰樣式。中國上次有如此大的反應是在2022年8月，也就是美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之後。

但值得注意的是，演習伴隨著中國海警的「綜合執法行動」，就是在這些演習中開創隔離的先例。根據總部位於台北的國防安全研究院，運載液化天然氣、駛往台灣的船隻被暫時阻止進入港口並接受檢查。除了貨運延宕外，北京還希望激起人們對政府不滿，迫使賴清德政府向中國妥協。

戰略與國際研究中心的報告探討其中一種隔離情境，以台灣港口為目標，並聚焦於2022年處理逾半海上貿易、台灣最大的港口高雄港。在此情境下，企業將必須遵守中國的規定，即中國執法人員登船、進行現場檢查，並對違規行為處以罰款或限制市場准入，這將有效改寫台灣及其與全球企業互動的新規則。

第2個情境將是第一個情境的升級版，但具有更強的火力和軍事力量。報告指出：「隔離的政治和行動目標不是完全把台灣跟世界隔絕，而是對台灣的海空貿易實施控制制度。」

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這是為了懲罰台灣，並測試國際航運公司的反應，以及對國內經濟施壓。台灣目前的戰略依賴加強自衛和增強軍事能力，但還不夠全面。

新政府必須採取對策，為長期隔離做好準備，包括與國際社會進一步合作，建立基本物資的安全通道。這將有助於確保重要物資的供應，避免與世界其他地方隔絕的危險。如果這種可能性發生，台灣、美國和日本也可以透過對潛在情況進行推演來制定解決方案。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130612