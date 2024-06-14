藍：綠遭自家AI系統打臉 證明無法將謊言變事實

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）民進黨開發ChatDPP問答機器人平台強化空戰，不過，國民黨今天表示，民進黨自家的事實查核網站，慘遭AI系統打臉，連自己的AI都無法接受民進黨的說法，證明民進黨無法將謊言變事實。

媒體報導，有網友實測發現，ChatDPP問答機器人除指出「國會改革法案符合程序正義，有完整、合法的法案審議程序」，還指出「民進黨主席是蔡英文」，甚至說出「中國共產黨跟民主進步黨，在一些不實訊息行動上有相似之處」。

民進黨發言人戴瑋姍今天下午透過媒體群組指出，由黨開發的ChatDPP問答機器人平台，開啟後一時湧入大量使用者，導致平台目前無法正常運作，已經暫停開放，針對系統機制未盡完善，將檢討盡速改善。

國民黨下午召開記者會，青年團總團長羅雍勝指出，感謝民進黨開發AI工具，與國民黨一起用數位工具闢謠。民進黨開發的AI工具證實國會改革修法不會逮捕一般民眾，藐視國會罪主要對政府官員；民進黨AI也證實，國會改革法案修法過程符合程序正義與台灣民主精神，有完整合法審議程序。

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國民黨副發言人鄧凱勛表示，可以理解民進黨在國會改革議題上空戰十分辛苦，不像過去民進黨網軍一發動就成摧枯拉朽之勢，這次在各大社群平台都遇到網友強力抵抗，許多學生、年輕人都站出來反對民進黨的觀點。因此民進黨試圖抄襲國民黨推出事實查核系統，但不管民進黨如何抄襲，都無法把謊言變成事實、把虛假變成真相。

鄧凱勛說明，如果民進黨連自己的GPT（Generative Pre-trained Transformer，生成式預訓練轉換器模型）這關都過不了，也很難通過人民雪亮的眼睛。近期民進黨被踢爆疑似與電信業者過從甚密，或許民進黨的專長在電信而不在AI，就不難解釋為何生產一個吃了誠實豆沙包、狠狠打臉自家人的AI系統。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1130614