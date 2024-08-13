會日議員石破茂 朱立倫：將與日方密切聯繫深化交流

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨主席朱立倫今天會見日本眾議員石破茂、前原誠司共同率領的「思考日本安全保障議員之會」訪團，朱立倫說，國民黨會與日方保持密切聯繫，與日方友人一起努力，深化台日交流，並讓台灣發展得更好。

國民黨今天晚間發出新聞稿表示，朱立倫下午偕國民黨立委陳永康、謝衣鳯、許宇甄，會見「思考日本安全保障議員之會」訪團，雙方就區域局勢、能源安全、經貿合作、及各方面台日關係進行充分意見交流，會談開放且坦率，過程融洽順利。

朱立倫表示，非常歡迎石破茂再度來訪國民黨，台灣兩年多來的政治局勢改變甚多，國民黨在2022年地方大選拿下多數席次，並在2024年大選成為立院最大黨。而未曾改變的，是國民黨愛台灣、保衛中華民國的堅定立場。

朱立倫強調，所有外國訪賓都高度關心區域局勢的和平穩定。國民黨作為負責任、有長年執政經驗的政黨，從國父孫中山，到故總統蔣中正、蔣經國、李登輝，及前總統馬英九，國民黨守護自由民主的目標，和維繫台海和平的決心不曾改變。

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朱立倫說，國民黨將堅持「親美、友日、和陸」的外交政策，並持續以「強化國防」與「溝通交流」的「2D戰略」守護區域穩定。

朱立倫指出，石破茂、前原誠司以及所有訪團成員都是國民黨和台灣的老朋友，與日本保持親善關係是國民黨的重要政策，國民黨會與日方保持密切聯繫，透過立法院的多數席次，在日方也關心的能源安全、國家安全戰略、經貿關係等多個層面，與日方友人一起努力，深化台日交流，讓台灣發展得更好。（編輯：翟思嘉、楊凱翔）1130813