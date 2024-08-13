國防部：共機活動示意圖標註錯誤 加強人員訓練

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（中央社記者吳書緯台北13日電）國防部7日公布6日的共機動態，根據示意圖，共機疑逾越24浬海域鄰接區，引發議論。國防部今天表示，經反覆比對監偵資料，共機距離最近應為蘭嶼東南33浬，原繪圖基準點標註錯誤，對作業疏漏深切檢討，後續將加強人員教育訓練。

國防部7日公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，中共軍機6日距離鵝鑾鼻東北方33浬，疑在蘭嶼、綠島之間的空域，引發各界議論共機是否已經進入24浬海域鄰接區。

國防部先是在9日表示，6日共機活動期間，並未進入台灣24浬海域鄰接區，有關台海周邊機艦情況，均能運用聯合情監偵手段，全程掌握、適切應處。

國防部作戰與計畫參謀次長室聯合作戰處副處長鍾坤昌上校今天於國防部例行記者會指出，經過比對，6日當天並沒有任何共機、共艦進到台灣24浬範圍內。

國防部今天晚間發布新聞稿指出，針對6日的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，經反覆比對監偵資料，共機距離最近應為蘭嶼東南33浬，原繪圖基準點標註錯誤。

國防部說明，對作業疏漏深切檢討，後續將加強人員教育訓練，並於示意圖增列蘭嶼及綠島等基準點，期使國人更明確了解敵情威脅動態。（編輯：蘇龍麒）1130813