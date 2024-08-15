江啟臣：極端氣候衝擊不亞於戰爭 須進行減碳調適

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（中央社記者范正祥台北15日電）全球面臨氣候變遷，立法院副院長江啟臣今天表示，氣候變遷帶來的衝擊並不亞於戰爭，特別對於農業而言，氣候變遷的衝擊極為嚴重，呼籲必須正視這問題，並著手進行減碳調適。

江啟臣發布新聞稿，呼籲全社會應加強對氣候變遷問題的關注與應對，除了積極尋求中央及地方政府的支持外，也需要大家共同思考並推動減碳政策，減少未來極端氣候的影響，保護家園與生活。

江啟臣今天也在臉書發文指出，氣候變遷對全球的影響已是現在進行式，台灣也無法倖免。氣候變遷所引發的極端氣候現象，如寒流、高溫、颱風、強降雨和冰雹等，對於農業、經濟、就業及居民生活已造成嚴重衝擊。

江啟臣指出，光是今年上半年，他接獲農友陳情前往會勘的地區和農作包括新社枇杷、桃子，東勢高接梨、梅子、桃子、水蜜桃，新社巨峰葡萄，豐原柑橘等；其中光是梨山水蜜桃就辦理超過10次的農損會勘，團隊協助勘災並申請現金災害救助頻率大幅增加。

江啟臣說，凱米颱風過後，他接獲超過40多件陳情案件，根據農業部統計，台中市農林漁牧業損失達新台幣3億4714萬元，占全台農損的10%，這都是農業受到極端氣候影響日益嚴重的鐵證。

江啟臣表示，大家必須認知到「氣候變遷帶來的衝擊並不亞於戰爭，極端氣候也能夠讓數百萬人流離失所」。其中對農業衝擊帶來的連動影響，包括物價上漲，農友選擇離農，也會影響國家經濟、就業，甚至糧食安全。

江啟臣指出，面對極端氣候對農業造成衝擊，各種現金救助或農業保險，都只是亡羊補牢，根本之道是提出因應氣候變遷的減碳調適對策。

江啟臣表示，政府務必儘速提出因應方式，各界也應加強對氣候變遷問題關注與討論，一起努力降低氣候變遷對環境的衝擊。（編輯：蘇志宗）1130815