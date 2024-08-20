空軍飛彈部隊首位女性旅長 高淑莉創下多個第1

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（中央社記者吳書緯、游凱翔屏東20日電）國軍民國113年「精準飛彈射擊」今天於屏東九鵬基地及東部海、空域展開，軍方安排空軍794旅旅長高淑莉上校擔任說明官。高淑莉是空軍防空飛彈旅首位女性旅長，更曾是國軍飛彈部隊第1位女性連長、營長。

國防部今天邀請媒體赴九鵬基地採訪「精準飛彈射擊」操演，空軍防空暨飛彈指揮部清晨模擬整體防空作戰階段場景，以兩枚愛國者二型、一枚天弓三型飛彈進行實彈射擊訓練，精準命中靶機；海軍成功級飛彈巡防艦班超軍艦則發射一枚標準一型防空飛彈，也是命中靶機。

擔任操演說明官的高淑莉表示，此次操演採「去中心化指管」模式演練，以狀況誘導各戰術執行單位，依擊殺鏈接戰程序完成實彈射擊，提升實戰化訓練成效。

高淑莉曾經在2015年獲選十大傑出女青年，高淑莉當年接受軍聞社專訪時透露，2000年自陸軍官校畢業選擇兵科時，毅然決定選擇砲兵，成為首位選擇戰鬥兵科（砲兵）的女性畢業生，又先後成為國軍第1位女性飛彈連長、營長。

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此外，軍聞社報導指出，高淑莉自陸軍官校畢業時，即為全期第1名，深造教育結訓成績也是最高分，也利用公餘時間進修，取得民間大學碩士學位。

高淑莉於2022年底接任空軍防空暨飛彈指揮部第794旅旅長職務；軍方今天證實，高淑莉為空軍防空旅的第1位女性旅長，由於對整體防空作戰的過程熟稔，進退應對得宜，因此獲選為今天的媒體說明官，在鏡頭前說明操演過程與概略。（編輯：林興盟）1130820