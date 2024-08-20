精準飛彈射擊操演 軍方強化去中心化指揮管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯、游凱翔屏東20日電）國軍精準飛彈射擊今年採去中心化指管模式演練，空軍防空飛彈營營長鄭詠儒指出，與過去操演差異在於，考驗連長的應變能力與指揮權責，今年防空飛彈部隊受命後執行機動作戰，直接進入九鵬佔領陣地、攔截目標。

國軍精準飛彈射擊今天在屏東九鵬基地及東部海、空域展開，國防部邀請媒體前往九鵬基地採訪空軍防空暨飛彈指揮部防空飛彈旅，以兩枚愛國者二型、一枚天弓三型飛彈實彈射擊攔截靶機。軍方表示，3枚防空飛彈均命中靶機。

操演說明官、空軍794旅旅長高淑莉上校表示，此次任務採「去中心化指管」模式演練，以狀況誘導各戰術執行單位，依擊殺鏈接戰程序完成實彈射擊，提升實戰化訓練成效。

參與操演的空軍792旅613營營長鄭詠儒中校受訪表示，613營裝備天弓三型防空飛彈，具備機動性及多目標威脅接戰能力，可依實況機動調整變換布署陣地，並可防禦飛機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及戰術彈道飛彈等多目標威脅。

鄭詠儒表示，今年操演強調去中心化指管，主要是考驗各飛彈連在獨立作戰時，連長的應變能力及指揮權責，這次操演與過去不同之處在於，以往參與操演的單位會先到九鵬基地整備，但今天的操演講求實戰化，各飛彈連在連長受命後，即刻執行機動作戰到達九鵬基地進行陣地佔領、實施攔截目標。

軍方指出，今天參與操演的愛國者二型飛彈營、天弓三型飛彈營分別來自中部、東部駐地，受命後昨天直接進駐九鵬基地完成放列和接戰操演，今天演練完畢後將直接機動回到駐地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

空軍795旅633營今天布署了2個發射架，但是2枚愛國者二型飛彈都是從同1個發射架所發射。營長黃亮瑜中校表示，愛國者二型飛彈依系統本身的電腦解算，以最優越的接戰成功率，選擇飛彈發射架；黃亮瑜指出，去中心化指管能力在於驗證各單位獨立作戰時，能夠執行搜索、識別、接戰目標。

至於此次操演除愛國者二型、天弓三型防空飛彈外，媒體報導傳出另有雄二E型陸攻飛彈、天弓四型等飛彈參與；國防部發言人孫立方受訪指出，國軍所有實彈射擊訓練，都是按照年度計畫來執行，部分彈種的機敏、機密度比較高，所以不會針對特定彈種提出說明。（編輯：郭無患）1130820