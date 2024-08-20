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愛國者、天弓飛彈九鵬基地實彈射擊 精準命中靶機

2024/8/20 09:55（8/20 10:31 更新）
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空軍20日於屏東九鵬基地實彈射擊愛國者二型防空飛彈，發射現場烈焰四射，場面震撼。中央社記者游凱翔攝 113年8月20日
空軍20日於屏東九鵬基地實彈射擊愛國者二型防空飛彈，發射現場烈焰四射，場面震撼。中央社記者游凱翔攝 113年8月20日
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（中央社記者吳書緯、游凱翔屏東20日電）國軍「精準飛彈射擊」今天在屏東九鵬基地及東部海、空域展開，空軍防空暨飛彈指揮部清晨模擬整體防空作戰階段場景，以兩枚愛國者二型、一枚天弓三型飛彈進行實彈射擊訓練，精準命中靶機。

軍方表示，今天兩型防空飛彈操演均為「反飛機作戰」，接戰距離約為30公里外，超越目視範圍；第1架靶機在清晨6時左右發射後，空軍795旅633營官兵受令展開接戰程序，雷達搜索到靶機後於6時20分發射第1枚愛國者二型飛彈，飛彈發射後尾燄耀眼、尖銳聲響劃破長空。

空軍20日於屏東九鵬基地實彈射擊天弓三型防空飛彈。中央社記者游凱翔攝 113年8月20日
空軍20日於屏東九鵬基地實彈射擊天弓三型防空飛彈。中央社記者游凱翔攝 113年8月20日

第2架靶機發射後，由空軍792旅613營官兵受令展開接戰程序，並於6時55分發射1枚天弓三型飛彈攔截靶機。633營並再於7時28分左右發射第2枚愛國者二型飛彈攔截第3架靶機。軍方表示，3枚防空飛彈均順利命中靶機。

擔任操演說明官的空軍794旅旅長高淑莉上校表示，此次任務採「去中心化指管」模式演練，以狀況誘導各戰術執行單位，依擊殺鏈接戰程序完成實彈射擊，提升實戰化訓練成效；今天清晨的操演科目採取模擬整體防空作戰場景，以愛國者二型、天弓三型飛彈攔截靶機，驗證部隊訓練成效以及聯合防空作戰的指揮管制能力。

媒體今天獲國防部邀請前往屏東九鵬基地採訪113年「精準飛彈射擊」，這也是繼101年之後，九鵬基地睽違十多年後再次對媒體開放採訪。

九鵬基地是國軍各式飛彈的測試與中科院廠房、設備所在地，媒體記者在採訪前都必須簽署切結書，遊覽車進入九鵬基地後也即刻拉上窗簾。國防部表示，國防部長顧立雄今天也到九鵬基地視導操演。（編輯：郭無患）1130820

海軍成功級艦20日在東部外海實彈射擊標準一型防空飛彈。中央社記者游凱翔攝 113年8月20日
海軍成功級艦20日在東部外海實彈射擊標準一型防空飛彈。中央社記者游凱翔攝 113年8月20日
空軍防空暨飛彈指揮部794旅旅長高淑莉上校參與此次九鵬精準飛彈射擊訓練，並於會後接受媒體訪問。中央社記者游凱翔攝 113年8月20日
空軍防空暨飛彈指揮部794旅旅長高淑莉上校參與此次九鵬精準飛彈射擊訓練，並於會後接受媒體訪問。中央社記者游凱翔攝 113年8月20日
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