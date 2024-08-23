本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中信金搶親擬砸1314億收購新光金 最快下週一送金管會審議
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰4/300
首頁 / 政治

卓榮泰：打詐預算增4.8倍 一定要達到最後勝利

2024/8/23 21:20（8/23 21:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、賴于榛台北23日電）政府全力阻絕詐騙，行政院長卓榮泰今天受訪說，歹徒手法日新月異，要跟他們鬥智、鬥法，一定要達到最後的勝利，明年中央政府總預算的打詐預算是現在的4.8倍，達新台幣73億元。

卓榮泰今天接受電視節目「新台灣加油」專訪，針對各界關注政府的打詐作為，作上述相關說明。

卓榮泰說，歹徒的手法層出不窮、日新月異，用高智慧在欺騙人，因此要與其鬥心、鬥力、鬥智、鬥法，這場鬥爭最後一定要完全能夠達到最後的勝利才可以，總統賴清德也特別重視此事，也經常盯著經濟發展、強化治安這2個議題。

卓榮泰說，在打詐上，可利用名人的名氣去打詐，告訴社會大眾不要輕信網路上的不實，這就是識詐，這個工作現在做了，而打詐是公私、全民要一起來的，因此政府從檢、警、調、憲、海巡、關務各系統，全面開始打詐，要形成一個強而有力的團隊，而這個團隊不僅是政府的各個部門，也要民間一起來合作。

數位部正在研擬打詐通報查詢網，卓榮泰表示，現在有一個精進策略，當民眾接到一個訊息或是一封信、看到一個網絡消息時，能否有辦法把這個消息拿去一個平台，告訴民眾是真是假，「我們在努力做這個工作，但沒有那麼容易」，想做一個平台、雛形有了，希望在比較短的時間做出來。

談及打詐預算問題，卓榮泰說，在明年度的中央政府總預算，政府編列73億元，是現在的4.8倍，以表示決心，也要買很多科技偵防的東西，要比歹徒先進才能贏得了他們，而且「我們是防守面」，東西設備要非常的齊全，才能夠滴水不漏，如果人力不夠就再補足人力，甚至給予必要的一些獎勵。

卓榮泰提到，在治安強化上有打詐、掃黑、肅貪、清毒、斷金這5項，像是斷金就是斷金流，當民眾到銀行匯款時，現在的銀行行員幾乎會問比較多一點，要匯給誰、用途為何等，但還是有一些人會把錢匯出去。

卓榮泰接著說，如果發現這是一個可疑帳號，過去可能很快錢就會轉出去，現在要加強，48小時甚至72小時，讓這個人可以後悔，「或是讓我們有時間斷金」，但這也不能妨礙金融市場交易程序，如果發生一些小小的糾紛，政府承擔都沒關係、為人民承擔這一點沒關係。

卓榮泰最後提到，打詐不是愈打愈多，是不打它會更多，現在打詐四法有了、政府也加強相關設備，人員也適時補充，「六大守護神全面進行」，而他也說過，沒有辦法保證人民不會受騙上當，但是政府做的就是當民眾被騙的時候，有辦法溯源找到源頭、找出這個人，就算騙到錢也沒得用，因此他常講的一句話就是，想騙的不敢騙、已經騙得沒得用、已經騙得要被抓、騙到手的沒得花。（編輯：林興盟）1130823

延伸閱讀
政院：詐騙非台灣特有問題 祭打詐新4法全面宣戰專訪／楊繡惠謝金河曾被詐團冒名 政院邀任打詐大使打詐專法三讀通過 高額詐欺最重判12年併科3億罰金防堵網路詐騙 Meta允諾優先移除高風險帳號
卓榮泰
卓榮泰：盼立院支持國家重大建設預算 保持台灣優勢卓榮泰：行政院將投入4.8億元 推客庄創生及營造
賴清德
兩岸青年交流 蕭旭岑：正在規劃再邀陸生訪台長者生活品質關鍵6力 國健署：視力異常率最高
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰：盼立院支持國家重大建設預算 保持台灣優勢
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：