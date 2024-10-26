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吳志中出席奧地利國慶酒會 盼台奧經貿更上一層樓

2024/10/26 17:35（10/26 17:46 更新）
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奧地利台北辦事處25日舉辦「2024奧地利國慶酒會」，外交部政務次長吳志中（右）與奧地利台北辦事處代表何士誠（Christian Helbig）（左）進行交流。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 113年10月26日
奧地利台北辦事處25日舉辦「2024奧地利國慶酒會」，外交部政務次長吳志中（右）與奧地利台北辦事處代表何士誠（Christian Helbig）（左）進行交流。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 113年10月26日
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（中央社記者吳書緯台北26日電）外交部政務次長吳志中昨天晚間出席2024奧地利國慶酒會，他致詞時表示，台奧關係持續深化，雙方在資通訊、機械、高科技農業及自行車產業均有合作，近年台灣半導體企業在歐洲增加投資，預期未來台奧經貿發展將更上一層樓。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中昨天晚間受邀出席奧地利台北辦事處（Austrian Office Taipei）於遠東香格里拉酒店舉辦的「2024奧地利國慶酒會」。

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吳志中致詞時表示，奧地利擁有豐富文化底蘊，為眾多知名音樂家及藝術家的故鄉，新任駐奧地利代表劉玄詠為國立台灣交響樂團團長，具音樂專業背景，與奧地利深厚的音樂文化相呼應，相信劉玄詠上任後，將為台奧關係開啟嶄新篇章。

奧地利台北辦事處代表何士誠（Christian Helbig）致詞指出，來台就任雖僅月餘，卻充分感受台灣人民的善意及熱誠歡迎，未來將致力深化奧台情誼並促進各領域的交流。台奧兩國人民都喜愛美食、懂得品酒，且熱愛高雅文化，也都支持綠色科技並追求和平，相信雙邊關係在良好的基礎上將持續發展。（編輯：林克倫）1131026

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