本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義連續地震最大規模4.9震度4級 發布國家級警報
首頁 / 政治

爭取高雄市長參選提名 林岱樺：相信會有初選制度

2024/10/27 14:33（10/27 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨高雄市立委林岱樺（左）27日接受前總統陳水扁（右）的廣播節目專訪，談及高雄市長選舉等議題。林岱樺表示，誰要來對高雄都是好事，最後結果也會尊重市民的決定。（林岱樺辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年10月27日
民進黨高雄市立委林岱樺（左）27日接受前總統陳水扁（右）的廣播節目專訪，談及高雄市長選舉等議題。林岱樺表示，誰要來對高雄都是好事，最後結果也會尊重市民的決定。（林岱樺辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年10月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）外傳總統府秘書長潘孟安可能參選高雄市長，民進黨立委林岱樺今天表示，誰要來對高雄都是好事，但相信民進黨在台南、高雄都會有民主初選制度，最後結果也會尊重市民的決定。

除了林岱樺，高雄還有立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及前勞動部長許銘春等人有意爭取民進黨高雄市長參選提名，另外，傳出潘孟安也可能代表參選高雄市長。

林岱樺今天接受前總統陳水扁主持的廣播節目專訪，被問及潘孟安可能參選一事，她說，誰要來對高雄都是好事，但相信總統賴清德，在台南、高雄會有民主初選制度，最後結果也會尊重市民的決定。

陳水扁也提及，林岱樺有時會與其他人意見不同，難免被認為是少數「孤鳥」。林岱樺坦承有衝突是因為不理解，有對立也是因為沒有溝通，以同婚的議題來說，她也理解到家庭成員不分性向、不分性別，彼此都有被愛的權利。

林岱樺也說，自己的生活單純，比較少在外面交際應酬，也很少「續攤」，確實比較沒有廣泛的政治交友圈。對於外界以「仙姑」稱呼自己，她說，「可能我對理想的堅持比較特別」，強調自己是希望眾生平等，並能理解人民的苦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林岱樺並表示，高雄下任市長的挑戰是如何把AI導入中小企業及農、漁業，提升整體產業與競爭力，她非常有信心帶領高雄升級，成為一個智慧治理的城市。

林岱樺父親林三郎曾擔任2任鳳山市長，林岱樺則是連任7屆立委。陳水扁說，林岱樺擔任7屆立委，同黨除了柯建銘沒人比林岱樺更資深，相信當時2001年若高雄縣市沒有合併，林岱樺一定是高雄縣長。（編輯：李淑華）1131027

#林岱樺
#邱議瑩
#許銘春
#賴瑞隆
#民進黨
#高雄市
#許智傑
#陳水扁
#潘孟安
林岱樺
馬英九不參加國慶大會 林岱樺批馬心中只想馬習會高市大樹竹寮靶場活化利用 轉型銀髮健身俱樂部
陳水扁
與客青有約 賴清德盼各族群都受尊重、認同得到實現日經：美台強化軍事情資互通系統 提升聯合作戰能力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：