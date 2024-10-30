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國安局：與國際友盟合作 掌蒐中共網駭及錯假訊息

2024/10/30 14:00
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（中央社記者吳書緯台北30日電）人工智慧（AI）廣泛發展，國安局指出，美歐等國陸續示警，中共運用AI技術進行「駭侵及洩漏」，國安局透過國際友盟合作，針對中共網攻手法、攻擊組織及錯假訊息傳散樣態等，加強分享情資，強化數位聯防及錯假訊息跨國應處機制。

立法院外交及國防委員會明天邀請國家安全局、數位發展部、國家科學及技術委員會報告「AI技術在資安及錯假訊息之影響評估及因應」，並備質詢。國安局書面報告已送達立委國會辦公室。

國安局指出，AI普及降低運用門檻，亦給予有心人士可乘之機，且使用商規AI工具，易因缺乏警覺意識，肇生資料外洩風險。

針對AI技術武器化衍生新興挑戰，國安局表示，首先為擴增資安威脅風險，AI可用以自動分析網防弱點，找出軟、硬體設備漏洞，並生成變種病毒，強化匿蹤躲避偵測；另可優化「分散式阻斷服務」（DDoS）攻擊強度與模式，並有效調控「殭屍網路」，使網路攻擊更具自動化、隱匿化及隨機化。

國安局表示，其次為快速傳散錯假訊息，AI工具可依據腳本，大量製造「深偽」（Deepfake）影片及杜撰錯假訊息，並結合假帳號及機器人，使傳散具超高速及無差別等特性。

對於AI技術在資安及錯假訊息的應處，國安局說明，掌蒐中共網駭及錯假訊息活動，美、歐等國陸續示警指出，中共運用AI技術，遂行「駭侵及洩漏」（Hack & Leak）。國安局已透由國際友盟合作，針對中共網攻手法、攻擊組織及錯假訊息傳散樣態等，加強分享相關情（技）資，以強化數位聯防及錯假訊息跨國應處機制。

國安局並表示，運用公私協力反制AI威脅，中共已藉軍民融合（含民間院校）加強AI網路作戰能量，伺機遂行網駭、投放錯假訊息及破壞關鍵基礎設施。國安局續透由公私協力模式，將AI技術結合資安防護機制，強化網駭偵防技術，以及提升影音與影片人物真偽辨識能力；另採「AI反制AI」模式，即時發掘未知網駭威脅及厚植錯假訊息防制效能，協助政府強化關鍵基礎設施韌性。

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國安局指出，統合國安團隊預應AI侵擾，另將影響國安、社安等網駭威脅預警情資及錯假訊息，即時通報權責機關應處及偵測阻擋，以有效防堵威脅肇生；並配合政府建立AI監管法遵，國安局也已於去年訂定「使用生成式人工智慧作業規定」，以確保資訊作業安全。

國安局最後表示，近年AI技術快速發展，對資安及錯假訊息防制構成嚴峻挑戰，國安局除了透過國際合作交流AI情蒐，亦透過多元模式加強AI支援情報作業能力，以即時掌握相關威脅情資，有效防範潛存國安威脅。（編輯：翟思嘉）1131030

#中共
#國安局
#國家科學及技術委員會
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