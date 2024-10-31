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美韓安全協商會議 重申維護台海和平穩定

2024/10/31 07:05
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（中央社記者石秀娟華盛頓30日專電）美國與韓國今天在華府舉行「安全協商會議」，兩國的國防部長發表聯合公報表示，美韓同盟是朝鮮半島及周邊地區和平、穩定與繁榮的基石，也重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、南韓國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）今天各自率領資深國防、外交官員，在華府召開第56屆「安全協商會議」（Security Consultative Meeting）。兩人會後發表聯合公報。

聯合公報指出，美韓同盟是基於雙方共同支持自由、人權與法治的價值觀而成立，也是朝鮮半島及周邊地區和平、穩定與繁榮的基石。兩國的「安全協商會議」在將美韓同盟發展為「全球全面戰略同盟」方面，發揮關鍵作用。

奧斯汀、金龍顯檢視兩國今年實施美韓同盟防務願景的進展，討論2025年持續在雙邊防衛協商機制下，推動合作的方向，以能快速因應潛在的安全威脅。

在北韓議題方面，兩人對北韓持續的挑釁行為、及其核武和飛彈能力的提升表示擔憂，指這些行為正在破壞朝鮮半島及周邊地區的穩定。

奧斯汀、金龍顯也討論到兩國在印太地區的安全合作，重申支持維護自由開放、互聯互通、繁榮、安全且有韌性的印太地區。兩國在各自的印太戰略下，將加強合作，也批准美韓聯盟貢獻於印太安全的區域合作框架。

雙方也強調，維持台海和平穩定的重要性，這一立場已經體現在兩國去年4月紀念美韓同盟成立70週年的聯合聲明。（編輯：唐佩君）1131031

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