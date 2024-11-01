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卓榮泰：國家發展人民優先 盼早日通過總預算案

2024/11/1 08:23（11/1 09:07 更新）
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行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北1日電）行政院長卓榮泰今天將赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告；在一早送達立法院的書面報告中，卓榮泰表示，國家正處於重要發展階段，誠摯希望朝野能以人民為第一優先，盼立委鼎力支持，早日通過總預算案，讓攸關全體人民福祉的各項施政，得以順利推展。

根據10月24日立法院朝野協商結論，各黨團同意於11月1日及11月5日邀請行政院長及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

立法院程序委員會10月29日中午依據10月24日朝野協商結論，將114年度中央政府總預算案排入今天立法院會報告事項。至於能否付委審查，留待卓榮泰率行政院相關部會首長赴立法院報告備詢後的院會再行處理。

行政院今天一早送達立法院的書面報告指出，114年度中央政府總預算案歲入編列新台幣3兆1534億元，較113年度增加15.7%；歲出編列3兆1325億元，較113年度增加9.8%，歲入歲出相抵賸餘209億元，支應債務還本1415億元後，尚須融資調度數1206億元，以舉借債務706億元，及移用以前年度歲計賸餘500億元予以彌平。

卓榮泰指出，114年度歲出編製重點在於擴大公共建設投資，均衡區域基礎建設；壯大經濟產業實力，鞏固國家關鍵優勢；厚植整體國防力量，深化國際合作參與；強化友善教育環境，培植科研跨域能力；優化全齡照顧體系，構築幸福美滿生活；完備社會安全網絡，守護安心公義家園；提升醫療服務品質，邁向健康台灣願景；落實淨零轉型目標，建構韌性永續國土；充裕地方財政量能，均衡市縣區域發展。

卓榮泰表示，行政院為實現總統賴清德「創新繁榮、公義永續、民主和平的台灣」國政願景，將在維護財政健全前提下，秉持「誠意溝通、人民優先」理念，全力推動各項福國利民的新政策、新建設。

在書面報告最後，卓榮泰表示，國家正處於重要發展階段，誠摯希望朝野能以人民為第一優先，至盼立委鼎力支持，早日通過總預算案，讓攸關全體人民福祉的各項施政，得以順利推展。（編輯：張良知）1131101

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