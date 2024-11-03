柯文哲遭延押 江和樹：若要選代理黨主席支持黃國昌

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（中央社記者蘇木春台中3日電）民眾黨主席柯文哲因京華城案日前遭台北地院裁定延押，民眾黨台中市黨部主委江和樹今天表示，他支持柯文哲再次請假，但若要選出代理黨主席，他則支持民眾黨立院黨團總召黃國昌，帶領走向新未來。

江和樹今天透過錄影表示，柯文哲是民眾黨核心重要人物，他鼓勵柯文哲繼續請假，但最重要的是政治迫害，而非柯自己不執行自己權利，他支持柯文哲再次請假。

針對若依照黨章，黨主席無法繼續執行職權時，會支持誰出任代理黨主席。江和樹說，如果真要選擇，他會選擇黃國昌，因為黃國昌來到民眾黨後，可以看見他的表現與聲量，都帶進民眾黨，且黃是現任立委又是總召，表現受大家肯定，且有聲量帶領民眾黨走向新未來。

對此，中市府市政顧問蔡壁如接受媒體電話聯訪時表示，她也支持黃國昌出任代理黨主席；但目前還不知道黨中央決策，若要改選黨主席，只要黨需要她，她也願意挺身而出參選。

蔡壁如說，若繼續由應變小組帶領，應發表全國性宣言，說明如何繼續走下去，也持續聲援柯文哲，也可以召開黨代表大會，集合全黨之力，抗議司法不公及程序不正義。

台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市長柯文哲涉犯貪污收賄、圖利等罪，有勾串之虞，向法院聲請延長羈押；台北地方法院1日召開延押庭並裁定柯文哲延長羈押2個月。（編輯：陳仁華）1131103