財劃法混亂中完成初審 後續朝野爭點多

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（中央社記者范正祥台北6日電）立法院財政委員會今天議程安排繼續審查財劃法部分條文修正草案，藍綠立委爆發激烈肢體衝突後完成初審。立法院人士說，財劃法修法高度爭議，後續朝野議事攻防爭點多。例如下次財委會開會，不再是由國民黨立委陳玉珍主持會議，議事錄能否獲得確認，恐怕仍有變數。

立法院財政委員會本會期召委之一的陳玉珍，利用擔任輪值召委時擁有排案權的優勢，安排財委會議程相繼於10月7日召開財政收支劃分法修正草案公聽會及10月21日排審此案。本週11月4日、6日及7日議程，陳玉珍接著再安排繼續審查財劃法修法草案。

財劃法已逾25年未修正，本會期在立法院財委會併案審查的財劃法修正草案累計達22案，但尚無行政院版。國民黨立委李彥秀等人質疑，中央集權又集錢、民進黨以拖待變不想修法。民眾黨立委黃珊珊則說，一直期待財政部善意回應立委版本，但遺憾至今沒看到提出版本和進度報告。

雖然立法院初審，本會期在財委會併案審查的財劃法修正草案累計達22案，但隨著民意變化快速和朝野政黨攻防節奏加劇，現今國民黨團和民眾黨團對於財劃法的修法主張，已非全然如之前送出的修法版本內容，只是基於朝野互信不足與政黨競爭考量，在野黨真正的底牌還暫不亮出，最終版本將在適當時機公布。

關於財劃法修法，財委會今天會議主席陳玉珍在藍綠立委雙方爆發激烈肢體衝突下，宣告相關各案審查完竣，提報院會討論，院會討論前須經由黨團協商。她說，唸完了，審查完畢，宣告散會。

按照立法院審查法案的實務運作，財劃法修法送出委員會後，如果在正常的情況下，接下來的程序將提報院會討論，而此案在院會討論前仍須經由黨團協商。值得注意的是，議案自交黨團協商逾1個月無法達成共識者，由院會定期處理，此1個月即為俗稱「冷凍期」。如果財劃法修法送出委員會之後，黨團協商仍無共識，院會攻防的修法關鍵時間點將落在今年12月。

不過，在財劃法相關修法還沒有進入黨團協商之前，由於藍綠立委今天爆發激烈肢體衝突，陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，這樣的「3分鐘散會」爭議開會過程，民進黨陣營無法接受，朝野後續議事攻防爭點仍多，在多個場域很快又會面臨新一波的議事挑戰。

例如下次財委會開會，不再是由陳玉珍主持會議，換由財政委員會本會期另位召委民進黨立委賴惠員擔任輪值會議主席時，今天會議財劃法修法審查「3分鐘散會」，議事錄能否獲得確認，恐怕仍有變數。（編輯：翟思嘉）1131106

（中央社製圖）

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