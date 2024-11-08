本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元
首頁 / 政治

黑熊學院發起接力護台灣行動 對國際傳遞台灣意志

2024/11/8 18:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北8日電）中國對台文攻武嚇不斷，黑熊學院發起「Stand up as Taiwan 台灣主站派接力護台灣」募資計畫，將透過接力行走、國際宣傳與數位知識傳播等方式，凝聚台灣多數民眾的意志。

黑熊學院今天發布新聞稿指出，執行長朱福銘表示，發起募資計畫與行動的原因，是黑熊學院曾在去年底進行民調，詢問民眾若台海發生戰爭，是否願意積極抵抗或選擇投降，結果顯示有52%的台灣人願意積極抵抗，而選擇投降者僅25%，超過半數的民眾願意捍衛家園。

朱福銘說，黑熊學院走出教室，以群眾行動來向國際展現台灣的意志，告訴社會和國際，「台灣主站派」才是多數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黑熊學院說明5項行動計畫，分別為接力護台灣、終點千人排字大遊行、向國際發聲：爭取盟友支持、海外宣傳：美日合作宣揚台灣韌性、自由知識傳播：數位平台助民防教育等5項行動。

針對接力護台灣的行動，黑熊學院指出，將於11月30日出發，從高雄走到台北，歷時9天完成380公里接力行走。此行將途經13個縣市，並串聯超過50組民間隊伍，凝聚台灣各地「主站派」，昨天開放報名後，短短12小時已超過300人響應。（編輯：林興盟）1131108

#中國
#台灣
#黑熊學院
#朱福銘
朱福銘
黑熊學院將辦「超慢跑」 霞海城隍廟前祈福擲筊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：