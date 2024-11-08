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賴總統祝賀海巡節元年 台北101點燈表達敬意

2024/11/8 20:21（11/8 21:06 更新）
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海洋委員會自民國113年起將每年11月8日定為「海巡節」，盼彰顯海巡人員守護國家海疆與保障民眾安全上的貢獻，台北101大樓8日晚間也點燈慶祝，向全國海巡英雄致敬。中央社記者張新偉攝 113年11月8日
海洋委員會自民國113年起將每年11月8日定為「海巡節」，盼彰顯海巡人員守護國家海疆與保障民眾安全上的貢獻，台北101大樓8日晚間也點燈慶祝，向全國海巡英雄致敬。中央社記者張新偉攝 113年11月8日
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（中央社記者張已亷高雄8日電）海委會今年起將11月8日定為「海巡節」，總統賴清德與行政院長卓榮泰今天在社群平台貼文祝賀，台北101則在晚間點燈慶祝，以「保衛國家，英勇守護」等字幕向1萬餘名海巡人員表達敬意。

海洋委員會表示，賴總統今天出席「內政部空中勤務總隊20週年慶祝活動」，提及海巡署配合空勤總隊設置「空勤吊掛分隊」，是救難部隊重要成員，一起執行各項勤務，並在颱風山陀兒期間，成功救援蘭嶼擱淺貨輪19名船員，並在臉書貼文祝賀空勤總隊20週年與海巡節，感謝空勤與海巡人員成為國家救災救援的堅實後盾。

卓榮泰臉書也製圖「海巡節元年」祝賀，貼文指出，卓榮泰回憶剛上任時，參加活動看到海巡在端午節期間仍堅守崗位，那份感動牢記在心，「事實上一年365天，海巡都在最前線守護國家，海巡肩負國安、治安、平安等3安任務，讓國人心安。」

依海委會新聞稿，主委管碧玲表示，繼軍人節、警察節、消防節後，海巡節正式訂定，讓守護國家與人民的「4大支柱」完備，透過國家紀念節日，海巡人員辛勤付出與勇敢精神能進一步獲民眾支持肯定。為歡慶海巡節元年，海委會與台灣重要地標之一「台北101」合作，今天晚間點燈向全體海巡人員致敬。

海委會表示，海巡不分晝夜在海陸全境守護國土，台北101以「118海巡最前線」、「保衛國家，英勇守護」、「冒險救難，海巡英雄」、「ALWAYS READY」與「致敬海巡節」等字幕點燈慶祝，象徵從首都輻射出祝賀喜悅，讓國境天涯海角都能感受到。（編輯：謝雅竹）1131108

台北101大樓8日晚間點燈打字慶祝首屆海巡節，感謝全國海巡人員的辛勞貢獻，向全國海巡英雄致敬，邀請全國民眾一同為他們送上溫暖掌聲。中央社記者張新偉攝　113年11月8日
台北101大樓8日晚間點燈打字慶祝首屆海巡節，感謝全國海巡人員的辛勞貢獻，向全國海巡英雄致敬，邀請全國民眾一同為他們送上溫暖掌聲。中央社記者張新偉攝　113年11月8日
海巡署自民國113年起，將海巡節定於每年11月8日，寓意海巡署專線118；為響應首屆海巡節，台北101也在8日晚間點燈向全國海巡英雄致意。中央社記者張新偉攝 113年11月8日
海巡署自民國113年起，將海巡節定於每年11月8日，寓意海巡署專線118；為響應首屆海巡節，台北101也在8日晚間點燈向全國海巡英雄致意。中央社記者張新偉攝 113年11月8日
為彰顯海巡人員日夜守護國家海疆與人民安全的付出，海洋委員會民國113年起將每年11月8日定為「海巡節」，台北101於8日晚間點燈打字，肯定全國海巡英雄的辛勞。中央社記者張新偉攝 113年11月8日
為彰顯海巡人員日夜守護國家海疆與人民安全的付出，海洋委員會民國113年起將每年11月8日定為「海巡節」，台北101於8日晚間點燈打字，肯定全國海巡英雄的辛勞。中央社記者張新偉攝 113年11月8日
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