陳其邁批藍版財劃法數學不好 柯志恩反對3%首都稅

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（中央社記者林巧璉高雄8日電）財劃法修法引發藍綠政治攻防，高雄市長陳其邁說，這是數學算不好的人造成的現象，對高雄不公平。國民黨立法委員柯志恩說，這不是最後版本，並強調「反對3%首都稅」。

陳其邁今天陪同行政院長卓榮泰視察高雄機場，面對媒體詢問國民黨版本財劃法爭議，陳其邁說，「此版本非常不公平」，以高雄市為例，高雄繳的統籌稅款，如營業稅、貨物稅、所得稅等，比台中多了新台幣500億元；但分配到的卻缺少26億元。

陳其邁說，中央、地方應好好討論，凝聚共識，討論看要用哪些指標來評量，不然就會發生這種統籌稅款逆分配的現象，這個是很不合理的。現在幾名立法委員也都想選市長，應該對財劃法表態，「要選市長的人要有擔當」，也要能夠協助高雄的各項建設跟預算的分配。

陳其邁提及，國民黨的統籌分配款分配公式大有問題，才會造成所得逆分配現象。台北多了3%首都稅，「這就是數學算不好的人，才最後那個餘數全部把它視而不見、撥給台北」，這個餘數為什麼不給高雄，或者給台中、台南。

柯志恩今天在國民黨高雄市黨部開記者會，她表示，財劃法修法歷經25年，過去民進黨也提出過「錢權下放地方」，讓地方財政自主化，國民黨現在的主張，就是希望把餅做大，將中央統籌分配款，回到凍省前的6比4，這樣一來，不管財劃法如何分配，高雄拿到的錢一定會比現在多。

柯志恩強調，反對3%首都稅，「這只是一讀版本非最終本，後續的版本應不會有3%首都稅」，這對高雄不公平；另外高雄土地面積比台北大11倍，爭取將土地面積納入財劃法，在人口指標部分，除了細項的老年人口、長照人口，柯志恩更提出，高雄的工業就業人口也要納入，營利事業營業額也要回饋到地方。

柯志恩也呼籲，行政院要提出版本，不要在野時說一套、執政時又做一套，請高雄市長陳其邁，呼籲行政院與民進黨所有立委，趕快提出自己的版本，在朝野協商時好好討論，不要在過程中不斷造謠。（編輯：謝雅竹）1131108

國民黨立委柯志恩（右2）8日舉行記者會表示，財劃法修法歷經25年，國民黨現在的主張就是盼把餅做大，讓中央統籌分配款回到凍省前的6比4，如此不管財劃法如何分配，高雄拿到的錢一定會比現在多；柯志恩也同時強調，反對3%首都稅。中央社記者林巧璉攝 113年11月8日