財劃法初審11日將確認議事錄 朝野協商成下階段重點

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（中央社記者王承中、陳俊華台北10日電）立法院財政委員會6日在朝野立委爆發衝突狀態下，完成財劃法初審，11日開會能否完成議事錄確認成關注焦點。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，後續朝野協商討論才是重點，不會有特別動作。國民黨團書記長林思銘說，有意見可在朝野協商時討論。

立法院財政委員會6日審查財劃法部分條文修正草案，藍綠立委爆發激烈肢體衝突，輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

由於財劃法修法具有高度爭議，後續朝野議事攻防爭點多。例如11日財委會開會，不再是由國民黨立委陳玉珍主持會議，將由民進黨立委賴惠員擔任本週輪值召委，議事錄能否獲得確認，恐怕仍有變數，外傳民進黨立法院黨團有意擋下，讓上週議事錄無法獲得確認。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，議事錄就讓財政委員會照議事程序處理，不會有特別動作。

吳思瑤指出，財劃法修法總共有20幾個版本的草案，上週只有4個版本被唸過去，很多版本都被丟包，「國民黨最高機密版」也沒看到，後續朝野協商討論才是重點。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，如果民進黨團一定要擋下來，國民黨團的態度就是一定會確保議事錄獲得確認，朝野不排除將爆發新一輪的攻防。

不過，林思銘也指出，目前黨團尚未規劃要再度拂曉出擊，也呼籲民進黨團依照議事程序，不要阻擋。財劃法修法只是完成初審，後續還需進行朝野協商，大家有意見可以在朝野協商時討論。（編輯：楊凱翔）1131110