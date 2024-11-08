立院僵局有解 總預算案付委3人事案審查可望啟動

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（中央社記者蘇龍麒台北8日電）立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，各黨團除同意民國114年中央政府總預算案今天付委審查並不復議外，也同意12日下午協商包括大法官、考試院與NCC人事同意權案的審查時程。

此外，攸關撥補台電新台幣1000億元，用以吸收用電成本的「113年度中央政府總預算追加預算案」的審查時程，朝野各黨團也同意將於12日協商時一併討論。

行政院長卓榮泰7日下午邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方，會中達成3項共識，包含 禁伐補償 禁伐補償 原住民族基於國土保安、水源涵養、綠化環境、自然生態保育、因應氣候變遷及配合政府造林與保育政策等因素，土地利用受限制，為落實受限者給予補償的精神，訂定「原住民保留地禁伐補償條例」。 立法院2024年6月4日經過三讀表決通過，修正禁伐補償第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。 看更多 關閉 每公頃6萬元將在明年透過追加預算方式處理，健保點值0.95目標應在明年6月底前達標，以及今年底前提出公糧收購價格方案，明年度總預算案有望今天付委。

韓國瑜在今天立法院會開始前，先召集朝野黨團協商，各黨團同意行政院針對原住民禁伐補償、健保點值及公糧收購等案的解決方案，並請行政院依該解決方案期程辦理。各黨團並同意114年總預算案納入今天院會討論事項，交財政委員會分送各委員會審查，並不提出復議。

民進黨立法院黨團總召柯建銘協商時則提出，希望12日能夠討論司法院大法官、考試院與國家通訊傳播委員會（NCC）3項人事同意權案的審查時程，同時對於台電1000億元追加預算的審查時程，也能夠一併討論。

對於柯建銘的提議，國民黨團總召傅崐萁表示同意。民眾黨團總召黃國昌則表示，民眾黨團原本就主張人事同意權案應該實質審查、從嚴審查，也希望執政黨團隊不要再說民眾黨團阻擋人事同意權案的審查。

此外，黃國昌也提出，希望能夠協商國家通訊傳播委員會組織法第16條修正草案，柯建銘表示，可以12日朝野協商一起來談。

民眾黨團提案的國家通訊傳播委員會組織法第16條修正草案，是希望將今年7月16日三讀通過，有關變更NCC委員任用資格，並刪除萬年延任規定等，增加規定「自公布日施行」的規定。（編輯：蘇志宗）1131108