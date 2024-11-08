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公平會人事同意權案 立院付委審查

2024/11/8 12:20（11/8 12:28 更新）
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公平會主委李鎂。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北8日電）公平交易委員會4位委員任期將於明年1月31日屆滿，行政院上個月將提名名單函送立法院審查。立法院會今天處理報告事項議程時，在場立委無異議，將此案交付經濟、司法及法制兩委員會審查。

公平交易委員會4位委員任期將於明年1月31日屆滿，行政院10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。

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人事總處指出，行政院此次提名，考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定，其中李鎂、陳志民及洪財隆3人為續任，林慶堂1人為新任，並指定李鎂為主委，陳志民為副主委，任期均自114年2月1日至118年1月31日止。

立法院會今天上午處理報告事項議程時，針對公平會人事同意權案，程序委員會意見，擬請院會將此案交付經濟、司法及法制兩委員會審查，在場立委並無表達異議，最終將此人事同意權案付委審查。（編輯：張均懋）1131108

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