政院提公平會委員名單 李鎂等3人續任送立院審議

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（中央社記者賴于榛台北30日電）公平交易委員會4位委員任期將於明年1月31日屆滿，行政院今天提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單將函送立法院審查。

公平會4位委員包含李鎂、陳志民等人任期將於民國114年1月31日屆滿，依公平會組織法第4條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。

行政院人事行政總處今天透過新聞稿表示，行政院已將提名人選李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等4人名單函送立法院審查。

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人事總處指出，行政院此次提名，考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定，其中李鎂、陳志民及洪財隆等3人為續任，林慶堂1人為新任，並指定李鎂為主委，陳志民為副主委，任期均自114年2月1日至118年1月31日止。

人事總處說，行政院提名時已併同考量政黨比例，符合公平會組織法規定，此次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。根據人事總處資料，除洪財隆為民進黨籍外，另外3位提名人皆是無黨籍。（編輯：林淑媛）1131030