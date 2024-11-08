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114年禁伐補償金每公頃6萬元 追加預算處理

2024/11/8 12:36（11/8 12:48 更新）
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立法院會6月三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，無黨籍立委高金素梅（圖）上台發言。中央社記者謝佳璋攝 113年6月4日
立法院會6月三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，無黨籍立委高金素梅（圖）上台發言。中央社記者謝佳璋攝 113年6月4日
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）原住民族委員會今天表示，6月原住民保留地禁伐補償條例修正通過，114年起每公頃補償金額提高為新台幣6萬元，昨天行政院邀朝野黨團協商總預算，將以辦理追加預算方式處理。

原民會發布訊息指出，行政院長卓榮泰昨天邀請立法院各黨團溝通總預算，也就此議題進行討論，將依循預算法第91條、財政紀律法第5條的法定原則，協調可行財源，辦理追加預算予以支應。

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原民會主委曾智勇Ljaucu.Zingrur認為，這是最適宜的解決方式，盤點出確切數字後，將在立法院辦理追加預算時予以編列。

原民會說明，原住民保留地禁伐補償條例6月在立法院修正通過，總統公布施行後，原民會積極籌編預算，7月函請各地方政府匡列114年為每公頃補償6萬元，以利114年9月依法順利發放；在此之前每公頃補償3萬元。（編輯：管中維）1131108

禁伐補償

原住民族基於國土保安、水源涵養、綠化環境、自然生態保育、因應氣候變遷及配合政府造林與保育政策等因素，土地利用受限制，為落實受限者給予補償的精神，訂定「原住民保留地禁伐補償條例」。

立法院2024年6月4日經過三讀表決通過，修正禁伐補償第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

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