朝野協商打破僵局 總預算案順利付委審查

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（中央社記者王揚宇台北8日電）行政院長卓榮泰7日邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方，會中達成共識。立法院今天召開朝野協商並達成共識，並在院會宣讀協商結論，最終114年度中央政府總預算案順利付委審查。

行政院會8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，將函請立法院審議，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

立法院9月20日開議，當天院會處理報告事項時，無黨籍立委高金素梅提案將民國114年度中央政府總預算案與前瞻計畫第5期特別預算案退回程序委員會，經表決贊成者多數，全案遭退回程序委員會。

為化解僵局，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜曾於10月11日宴請朝野黨團，但到11月5日卓榮泰赴立法院進行總預算案詢答結束後，藍白立委第6度聯手繼續擱置總預算案。

不過，韓國瑜11月5日晚間召集黨團協商，朝野達成共識，其中一點協商結論，就是針對原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編列事宜，於11月7日以前，由行政院長邀請立法院在野黨團、執政黨團會面，表示解決方案及誠意。

卓榮泰11日7日下午邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方，會中達成3項共識，包含禁伐補償每公頃6萬元將在明年透過追加預算方式處理，健保點值0.95目標應在明年6月底前達標，以及今年底前提出公糧收購價格方案。

立法院會今天上午10時開會，會議一開始，會議主席韓國瑜說，對於昨天行政院所提解決方案，各黨團已經有共識，尚待朝野協商會議確認，因此請各黨團幹部協商總預算案是否付委及本次會議議程草案相關事宜。

經過30分鐘左右的協商，朝野達成共識並簽署協商結論，包括各黨團同意「114年度中央政府總預算案後續處理事項」，增列納入第8次會議議程，於11月8日院會討論事項前處理，將「114年度中央政府總預算案」交財政委員會依分配表及日程分送各委員會審查，並不提出復議。

韓國瑜在院會中宣讀協商結論，在場立委無人表示異議，現場響起掌聲，國民黨立委也手舉「成功爭取禁伐補償每公頃6萬元、公糧收購完整配套」等牌子。報告事項議程結束後、討論事項議程開始前，關於總預算案，韓國瑜說依照剛才通過的協商結論處理，總預算案最終順利付委審查。（編輯：蘇龍麒）1131108