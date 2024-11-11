本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蓬佩奧未入閣影響美挺台力道？綠：不影響對台肯定

2024/11/11 11:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北11日電）共和黨總統當選人川普不邀請挺台的前國務卿蓬佩奧入閣，外界擔憂美國挺台力道。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，不論各國政局有所更迭，都不會影響台灣被各國的肯定，對台灣的實力也要有信心。

川普（Donald Trump）10日在個人社群媒體貼文，公開指不邀請前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）入閣，引起美國政壇議論。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，對於力挺台灣的蓬佩奧沒有入閣，是否擔憂美國挺台力道等議題，作相關說明。

吳思瑤說，無法評論美國新任總統未來的人事布局，但針對台美關係，各界要有深切的期待與高度的自信，因為台灣這幾年的經濟實力越來越強大，世界都需要台灣，且台灣對於和平的貢獻，也深受民主同盟國家肯定。

吳思瑤說，不論世界各國的政局有所更迭，都不會影響台灣被各國肯定與需求的重要性，不管日本、美國內部政局有一些交替的關鍵時刻，都希望台灣站穩腳步，對內也不需要過度擴散、製造很多動亂或恐慌的言論，大家對於台灣的實力要有信心。

媒體追問，對於日本政府召開臨時內閣會議，石破茂內閣總辭。吳思瑤說，希望日本政局能夠早日安定，台日友好也不會受到任何因素干擾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，媒體詢問，公視負責經營的TaiwanPlus日前處理美國大選新聞時，提及川普是被定罪的重刑犯引發爭議，在野黨立委也有所批評，表達要廢掉TaiwanPlus。

吳思瑤說，TaiwanPlus這幾年代表台灣的立場在世界發聲，有相當的成效，立委審查預算時都可以提出挑戰與專業對話，行政部門也要針對立委質疑好好回應，但對於任何報導內容，不宜用政治力卻介入，民進黨團也不會干預報導內容，這是最起碼的紅線。（編輯：蘇志宗）1131111

#TaiwanPlus
#川普
#日本
#台灣
#公視
#民進黨立法院黨團
#吳思瑤
#蓬佩奧
#石破茂
#美國
#蓬佩奧
吳思瑤
財劃法初審11日將確認議事錄 朝野協商成下階段重點藍委提修法離島增設自貿區 綠批恐成一國兩制示範區
蓬佩奧
拒蓬佩奧入閣 美媒：川普兒子阻新保守人士爭權川普：前駐聯大使海利、前國務卿蓬佩奧不會入閣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：