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藍委提修法離島增設自貿區 綠批恐成一國兩制示範區

2024/11/10 13:09
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（中央社記者王承中、陳俊華台北10日電）立法院經濟委員會14日排審國民黨立委陳玉珍所提離島建設條例部分條文修正草案，增訂設置離島國際醫療特區、自由貿易示範區。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，陳玉珍的提案將讓離島變成「一國兩制示範區」，一定要擋下。

陳玉珍指出，她的提案完全是基於金門當地需求，就先看大家意見如何，一起集思廣益，態度跟立場都很開放，反倒是民進黨很愛扣人帽子。

立法院經濟委員會14日將排審多項離島建設條例部分條文修正草案，其中包括國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人提出的設置離島國際醫療特區的第13條之1及之2修正草案，與設置離島自由貿易示範區的第18條之1修正草案，引發關注。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，陳玉珍的提案比離譜更離譜，這就是讓離島變成一國兩制示範區、統戰最前線的法案，一旦通過後將門戶大開、讓中國大舉入侵，「一定要擋下」。

吳思瑤說，這就是中國要的法案，如果通過之後，台灣恐怕到處都會設特區，呼籲社會一起關切這項議題。

陳玉珍受訪表示，民進黨真的是無時無刻都掛念著共產黨，她的提案完全是基於金門當地需求，希望能有自由貿易區，高雄港也是自由貿易港，「難道高雄港也是一國兩制示範區嗎」，那高雄港的自由貿易港區是否也要廢除，金門設置自由貿易區只是希望能跟高雄港有一樣的條件。

針對設置離島國際醫療特區，陳玉珍說，有跟相關單位討論，有些條文可以修正，她可以接受，希望能用台灣好的醫療技術，利用金門特殊的地理位置，讓大陸人可以到金門就醫，就可以賺大陸人的錢。

她也指出，14日在委員會只是詢答，先看大家意見如何，一起集思廣益。

國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，黨團對於離島的建設都很支持，也認為離島有這樣的條件，支持陳玉珍的想法，但沒有一定要儘速通過，就讓整個審查過程可以充分討論。（編輯：林淑媛）1131110

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