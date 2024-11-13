立院財委會6日會議議事錄確定 綠：嚴重程序瑕疵

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（中央社記者林敬殷台北13日電）立法院財政委員會今天透過表決，確認6日委員會的會議議事錄。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，表決雖然輸了，民進黨團仍要抨擊6日財委會在國民黨立委陳玉珍擔任會議主席，3分鐘通過財政收支劃分法粗暴修法，更難以接受有18個修法版本被丟包。

立法院財委會6日在藍綠立委肢體衝突下完成財劃法初審，11日開會時朝野對議事錄確認與否再次引發衝突，導致會議空轉，財委會今天繼續開會，最終以會議正常運作、審查預算為目標，並藉由表決確認6日會議的議事錄。

民進黨團於會後舉行記者會，吳思瑤表示，財劃法審議過程有明顯程序瑕疵，會在明天朝野協商向立法院長韓國瑜表達民進黨團立場。

吳思瑤說，國民黨明知道民進黨團對於議事錄不予確定、會議無效的主張，財委會依舊在11日快速送出財劃法的審查報告。審查報告也明確記載，財劃法的審議時間是從6日的上午9時到9時3分，這是最大的諷刺。而且，朝野立委共有22個修法版本，送出委員會的版本僅有4案，其餘包括藍、白立委共18個版本都被丟包，民眾黨團總召黃國昌當天還洋洋得意、沾沾自喜的在議場開直播。

吳思瑤表示，民進黨團已提案將財劃法審議的議事程序瑕疵，列入明天立法院長韓國瑜召集的朝野協商議程，民進黨團會要求韓國瑜正視審議的程序瑕疵，對這些被丟包的版本要怎麼處理，應有清楚表態，如何處理這場鬧劇。

吳思瑤說，立法院上個會期，民進黨團的國會改革版本被丟包，國民黨團難道這會期還要故技重施嗎。

民進黨團書記長蔡易餘說，陳玉珍用暴力、不講理的跳過合法程序，民進黨團明天協商會詢問立法院秘書長周萬來，對於財劃法審議瑕疵是否符合程序。

此外，吳思瑤指出，明天朝野協商還要討論選罷法，不樂見閹割人民權利的選罷法通過，請讓民生優先，政治放兩邊。（編輯：蘇志宗）1131113