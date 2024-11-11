本土派拱王金平選主席？朱立倫：製造紛擾非黨內之福

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（中央社記者王承中台北11日電）國民黨主席明年改選，傳國民黨本土派力拱前立法院長王金平出馬整頓亂局。國民黨主席朱立倫今天表示，現在製造任何黨內紛擾或做文章，都不是黨內之福。國民黨現在就是全力以赴，團結為民眾打拚。

國民黨主席明年改選，根據鏡週刊今天報導指出，為布局國民黨主席選舉與2026縣市長提名，藍營本土派要角已私下展開串聯。而台中市長盧秀燕參選黨主席的意願不高，讓本土派大為焦慮，力拱前立法院長王金平出馬整頓亂局。

朱立倫、王金平今天下午在台北市出席2024幸福企業頒獎典禮，朱立倫約在下午1時30分抵達，而當朱立倫要離去前，王金平也剛好抵達會場，兩人有簡單的握手寒暄，氣氛融洽。

對於黨內本土派要力拱王金平，朱立倫會後受訪表示，國民黨非常團結，大家都知道在這個時候只有團結努力，為民眾打拚，現在製造任何黨內紛擾，或是每週做文章，這些都不是黨內之福。

朱立倫指出，國民黨現在就是全力以赴，尤其是立法院正在力拚重要的民生法案、嚴格審查總預算、嚴格監督人事案，每位黨籍地方首長也都在力拚施政，不會受到任何干擾，製造任何紛擾都不是黨內之福。

針對王金平近期開線上課程談溝通協調，朱立倫表示，他覺得很好，王金平在東海大學也擔任榮譽講座教授，這些都是正面的。

媒體詢問，是否開始布局2026藍白合，國民黨是否不排除跟民眾黨立委黃國昌合作。朱立倫指出，他覺得現在講2年多以後的事情，不如把現階段的事情做好。在地方，大家能夠團結，讓地方政府施政做得更好。在國會，在野黨團結一致，強力監督，為民生法案努力，這是國民黨努力的目標。

朱立倫說，至於有人對特定人選或是特定目標作文章，沒有這回事，國民黨現在就是一切為施政打拚，為國政努力。

對於全代會議程縮短，遭批是一言堂，朱立倫表示，完全沒有這樣，今年適逢130週年黨慶，以歡樂、團結氣氛慶祝黨慶最重要，至於開會時間不受限制，但重點是，這是130週年黨慶的慶祝大會。

民進黨台北市議員趙怡翔指國民黨駐美代表處在華府一直說綠營壞話，朱立倫表示，民進黨在外國人面前，一直貼國民黨標籤，親中賣台、背叛台灣，都是民進黨講的，而且都是外國人告訴國民黨的，怎麼會有執政黨不斷的貼在野黨標籤。

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朱立倫指出，相信國民黨駐美代表處都是在強調國民黨立場，立場跟執政黨不同，並不代表說執政黨的壞話。另就國際角度，民進黨堅定廢核，引起很多批評，這不是國民黨說執政黨的壞話，是執政黨自己做錯事情，讓國際不滿。

媒體詢問，民進黨政府2026年可能要再增加國防預算，是否擔心壓縮到其他預算空間。朱立倫表示，現在預算，第一優先還是經濟發展、民生需求，希望民進黨跟國民黨一起同心協力，讓兩岸能夠和平，降低衝突，就能夠減少國際壓力，然後把這些錢用在民生問題上。（編輯：蘇志宗）1131111