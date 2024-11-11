談財劃法修法 謝國樑：應以大局通過為重

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）財劃法部分條文修正草案6日送出委員會，國民黨團版本中列首都3%分配稅額，基隆市長謝國樑今天說，若因這3%而修法不通過，也許就是財政部希望達到的效果，應以大局通過修法為重。

謝國樑上午在基隆市議會國民黨團辦公室接受採訪指出，「你這個贊成那個反對」，因為首都3%分配稅額，財劃法最後修法不通過，這也許就是財政部希望達到的效果。

他表示，其實將心比心，「我如果是財政部，我也希望所有的分配在我手上，我分配給你地方幹嘛」，他建議應該以大局為重、通過修法為重，如果最後因這3%，搞到25年來最有機會通過修法的一次，結果又沒通過，大家不會覺得很可惜嗎。

謝國樑指出，基隆市府不會在意最後的分配比率，他也要提醒藍營縣市長，有些人說「我要這個比率，我不要這個比率」，吵來吵去，最後什麼都沒有，應以3月與國民黨主席朱立倫餐敘得到的共識為基準，在這個會期通過財劃法修法。

他表示，如果一天到晚吵枝微末節的細節，財劃法最後修法沒通過，「這當然也是財政部所希望看到的，因為財政部還是可以繼續分配高達70%以上的中央的財政比率」，但對基隆市來說「有的都是增加的」，希望立法院能在立法院長韓國瑜召開朝野協商後，最後能順利通過修法。

謝國樑指出，期待財劃法能夠盡早通過修法，給地方、中央政府更穩定的財政劃分比率，基隆市在安一路、大武崙地區等許多地方都有待建立體停車場，因為基隆市現在觀光客非常多，停車空間相對非常不足，期待有了財劃法相關分配後，市府可以同時建5個至8個立體停車場。（編輯：戴光育）1131111