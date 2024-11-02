王金平獲聘東海大學講座教授 解密學運馬王政爭

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）前立法院長王金平和富邦集團董事長蔡明忠今天受聘為東海大學榮譽講座教授。王金平透露授課內容將分享問政溝通協調歷程，包含太陽花學運、馬王政爭等；蔡明忠則想告訴後輩如何做好接受失敗的準備。

東海大學今天在路思義教堂舉辦69週年校慶典禮，校長張國恩為王金平、蔡明忠頒發榮譽講座教授聘書，雙方的親友團讓教堂座無虛席。張國恩致詞表示，2人的加入象徵東海大學在產學合作上邁向新高度，也展現在培育未來領袖方面的承諾。2人也感謝東海大學給予殊榮。

王金平的立委生涯長達44年，歷經7任總統，自1999年起擔任立法院長，連續17年在位，是中華民國任期最長的立法院長。他獲聘為政治系榮譽講座教授。

王金平接受媒體訪問透露了他授課內容，除談及國際、國內的政治問題，如何處理溝通協調的工作，他將舉例太陽花學運、馬王政爭、高鐵起死回生等案作為教學範例，分享自己問政歷程、累積的經驗。

蔡明忠大一時曾短暫就讀東海大學，此次獲聘榮譽講座教授重回東海校園，他說，在商場奮鬥多年，有跌跤經驗但也有驕傲的成績。蔡明忠除分享實務經驗外，還將分享如何做好接受失敗的準備，他說，失敗時如何坦然接受、從中學習，要有反省的心理準備，不是每件事在人生里程中都會成功。

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王金平獲聘為政治系榮譽講座教授，許多立法院的前任、現任立委出席見證。鎮瀾宮董事長顏清標也為好友開心，他說，王金平有40多年國會經驗，人生各方面歷練豐富，有空他會來聽課，因孫子們都就讀東海大學，也會要他們來聽課。

曾在大學任教的立法院副院長江啟臣則說，他在政治系任教時，沒有實際從政經驗，王金平從政多年且擔任國會議長達17年，立院事務不只是政治理論還有實務操作，王金平歷經台灣民主化過程、曾在朝在野過。自己在立院也多次參與王金平的協商過程，就像上了一堂課。現今中央預算案卡關，他也會向王金平討教。（編輯：謝雅竹）1131102