林右昌：藍版財劃法修法危及國家穩定 盼懸崖勒馬

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（中央社記者葉素萍台北12日電）藍綠攻防財劃法修法，民進黨秘書長林右昌今天說，國民黨版本修法若倉促通過，將破壞現行財政機制，危及國家穩定。他呼籲國民黨懸崖勒馬，撤回修法版本，並聽取地方政府意見，尋求符合各縣市實際需求的平衡方案。

民主進步黨創黨38週年紀念系列活動「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」，今天在台北圓山大飯店敦睦廳開展。林右昌由年輕黨工導覽觀展，回顧台灣民主歷程。

林右昌表示，圓山大飯店是民進黨創黨的歷史地標。透過影像展，他希望這段民主奮鬥的記憶能傳承下去，讓更多人了解民主前輩努力成果。他強調，這不分黨派、屬於全台灣2300萬人民的共同歷史，值得珍惜並守護。

林右昌指出，展場中有一張影像記錄了今年上半年國會擴權後，無數年輕人走上街頭，發起「青鳥行動」以捍衛民主。林右昌表示，國民黨和民眾黨假借「國會改革」之名，行擴權之實，這已踩到民主紅線，隨後憲法法庭的釋憲判決也證實，當初藍白兩黨推動的國會改革法案多數違憲，這段歷史教訓值得銘記。

林右昌提到，目前正在審議的財劃法修正案同樣攸關民主發展。國民黨版本的修法若倉促通過，將破壞現行財政機制，危及國家穩定。他呼籲國民黨懸崖勒馬，撤回修法版本，並聽取地方政府意見，尋求符合各縣市實際需求的平衡方案。

他說，國民黨版的財劃法，不僅3分鐘內草率送出委員會，實際內容更是癱瘓、架空中央政府，中央只剩約千億元資源可用，難以支持全國性的重大建設或城鄉平衡發展。

林右昌指出，試算顯示，若按照國民黨版的分配方式，部分縣市的預算可能倍增至5倍、10倍之多，地方政府的人力資源無法有效執行這些經費，將導致嚴重浪費與預算消化問題。

此外，林右昌批評，國民黨版財劃法刻意忽略「水平分配」核心議題，這將加劇縣市之間的財政不平衡，造成「富者愈富，窮者愈窮」的不公平分配。

他強調，過去25年不論哪個政黨執政，都努力尋求財政公平分配的共識，這是修法成功的必要前提。希望國民黨能以台灣整體利益為重，攜手各界理性討論，重新設計公平合理的財劃方案。

林右昌強調，這些修法都是為了台灣的長遠發展，期待政黨間理性討論，共同守護民主成果與民眾福祉。（編輯：張均懋）1131112