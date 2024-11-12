本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電AI概念股領跌 台股重挫547點失守23000點
首頁 / 政治
財劃法
新聞專題
財劃法1/101
首頁 / 政治

林右昌：藍版財劃法修法危及國家穩定 盼懸崖勒馬

2024/11/12 13:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北12日電）藍綠攻防財劃法修法，民進黨秘書長林右昌今天說，國民黨版本修法若倉促通過，將破壞現行財政機制，危及國家穩定。他呼籲國民黨懸崖勒馬，撤回修法版本，並聽取地方政府意見，尋求符合各縣市實際需求的平衡方案。

民主進步黨創黨38週年紀念系列活動「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」，今天在台北圓山大飯店敦睦廳開展。林右昌由年輕黨工導覽觀展，回顧台灣民主歷程。

林右昌表示，圓山大飯店是民進黨創黨的歷史地標。透過影像展，他希望這段民主奮鬥的記憶能傳承下去，讓更多人了解民主前輩努力成果。他強調，這不分黨派、屬於全台灣2300萬人民的共同歷史，值得珍惜並守護。

林右昌指出，展場中有一張影像記錄了今年上半年國會擴權後，無數年輕人走上街頭，發起「青鳥行動」以捍衛民主。林右昌表示，國民黨和民眾黨假借「國會改革」之名，行擴權之實，這已踩到民主紅線，隨後憲法法庭的釋憲判決也證實，當初藍白兩黨推動的國會改革法案多數違憲，這段歷史教訓值得銘記。

林右昌提到，目前正在審議的財劃法修正案同樣攸關民主發展。國民黨版本的修法若倉促通過，將破壞現行財政機制，危及國家穩定。他呼籲國民黨懸崖勒馬，撤回修法版本，並聽取地方政府意見，尋求符合各縣市實際需求的平衡方案。

他說，國民黨版的財劃法，不僅3分鐘內草率送出委員會，實際內容更是癱瘓、架空中央政府，中央只剩約千億元資源可用，難以支持全國性的重大建設或城鄉平衡發展。

林右昌指出，試算顯示，若按照國民黨版的分配方式，部分縣市的預算可能倍增至5倍、10倍之多，地方政府的人力資源無法有效執行這些經費，將導致嚴重浪費與預算消化問題。

此外，林右昌批評，國民黨版財劃法刻意忽略「水平分配」核心議題，這將加劇縣市之間的財政不平衡，造成「富者愈富，窮者愈窮」的不公平分配。

他強調，過去25年不論哪個政黨執政，都努力尋求財政公平分配的共識，這是修法成功的必要前提。希望國民黨能以台灣整體利益為重，攜手各界理性討論，重新設計公平合理的財劃方案。

林右昌強調，這些修法都是為了台灣的長遠發展，期待政黨間理性討論，共同守護民主成果與民眾福祉。（編輯：張均懋）1131112

林右昌
文大辦校友返校節 林郁婷簽名手套義賣熱烈搶標林右昌：財劃法修法3問題 藍選輸總統就癱瘓中央
國會改革歷程影像展
民進黨國會改革歷程影像展 12日台北圓山開展
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
反對藍版財劃法 藍高市議員：難道南部人是二等公民
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：