路透：蔡英文下週擬訪加拿大 出席哈利法克斯論壇

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（中央社台北14日綜合外電報導）路透社引述兩名外交消息人士報導，前總統蔡英文擬於下週訪問加拿大，並在哈利法克斯國際安全論壇發表演說。蔡前總統已成為台灣對抗中國軍事威脅的象徵，她此行將備受關注。

兩名外交消息人士告訴路透社，蔡英文計劃造訪加拿大諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia），並在22日登場的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）發表演說。由於事涉敏感，這兩人要求不具名。

面對相關詢問，蔡英文辦公室表示，蔡前總統若有相關訪問的確認安排，會適時說明。

哈利法克斯國際安全論壇、加拿大全球事務部均未回應在當地非上班時間提出的置評要求；中國外交部也未立即回覆置評請求。

蔡英文擬赴加拿大並出席論壇的相關報導，是由台灣媒體率先披露。

蔡英文上月13日至19日才訪問歐洲，首先出席捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000），並順訪法國及歐洲聯盟（EU）總部。

外交部當時指出，台灣與歐洲理念相近夥伴關係密切友好，將持續深化合作，共同守護全球及區域安全與繁榮。（譯者：洪啓原/核稿：洪培英）1131114