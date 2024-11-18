民進黨高市長初選競爭 陳其邁：市民期待具體政見

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（中央社記者張已亷高雄18日電）民進黨高雄市長初選競爭激烈，有不同民調出爐。市長陳其邁今天接受媒體聯訪表示，市民還是期待候選人能提較具體政見，也要在國會為高雄爭取權益，尤其是財劃法。

陳其邁今天上午到高雄鼓山區出席「代天宮」池府千歲聖誕祝壽揭匾活動，會前有媒體詢問「對於議員自辦民調看法」，陳其邁表示，他沒有看，「每次民調出來就問市長意見怎麼樣，我想我就不評論，還是市政為主」。

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陳其邁說，市民還是比較期待候選人能提出比較具體政見；另外是會替高雄「講話」，市民會關心在國會上的表現，尤其是財劃法部分，他有要求也拜託高雄立委要幫高雄講話，不然國民黨版本對高雄不利、不公平，「希望有要選市長，有聽到這段話」。

至於有人發起罷免民進黨立委許智傑，罷免連署站今天成立，對此，陳其邁表示，高雄立委在國會為高雄發聲，表現也非常好；選舉罷免權是國民基本權利，予以尊重。（編輯：陳仁華）1131118