投入綠營高市長初選 許銘春成立競辦拋「高雄有春」

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）民進黨高雄市長初選競爭激烈，前勞動部長許銘春今天率先成立競選辦公室，強調這是一個讓她與市民交流、了解市民所需的平台，並未違背黨主席賴清德「暫勿談論選舉」指示。

民進黨高雄市長初選，除了許銘春，目前還有現任立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺等人表態參加，競爭激烈；國民黨則可望由立委柯志恩再披戰袍。

許銘春今天宣布成立競選辦公室，並表示面對這場選舉，自己無官位、無資源、無樁腳，但要打出有願景、有經驗、有衝勁的「三有」選戰，同時提出「小海報」計畫，希望市民提供一個海報牆面，住家、公司門口或小麵攤皆可，讓更多人認識許銘春。

許銘春今天接受媒體聯訪時，被問及賴清德曾表態希望黨內先不談2026選舉一事，許銘春說，目前她都在鴨子划水，拜訪基層、蒐集意見；辦公室的成立並未違背主席意見，就是一個讓她與市民交流、了解市民所需的平台。

對於黨內初選期程，許銘春強調，完全尊重黨中央安排，初選不是只有縣市首長，還有議員部分，黨中央非常有經驗，會有整體考量。

在競選辦公室啟用的首場活動，許銘春邀市民一起體驗親子DIY，並表示未來也將陸續以各種活動邀請市民前來，並以此辦公室作為擘畫高雄市政願景平台，她將與各領域專家學者進行對話，提出讓「高雄有春」政見。

許銘春致詞時表示，這個空間是為市民而存在，盼透過這個平台與市民互動，歡迎市民來喝咖啡，分享對市政看法。

許銘春並表示，自己競選主軸「高雄有春」，是期待高雄未來更有餘裕，也希望生活在這城市的人民都能安業樂居，有安穩事業，快樂居住在這片土地，這也是她成立辦公室目的。

對於許銘春成立競選辦公室，邱議瑩今天受訪表示，祝褔許銘春好運連連，大家一起為高雄努力，這是一件很好事情，期待高雄更好、台灣更好。

林岱樺也回應表示祝福，並指出自己與許銘春從過去、現在到未來，都是好姐妹，也一起為勞動人權努力，「我們必須團結也終將團結，為了延續高雄的城市光榮，更為了市民好生活」。

許智傑則表示，越來越多人重視高雄，想要服務高雄，一起為高雄做事，這些都是好事，恭喜許銘春辦公室成立，「未來我們終究會團結一致，共同為高雄打拚！」（編輯：陳仁華）1131110