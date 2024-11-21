陳建仁翁啟惠出席教廷研討會 分享台灣卓越公衛經驗

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（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）為防全球疫情再起，教廷宗座科學院舉行研討會，前副總統陳建仁、前中研院長翁啟惠、台灣旅美教授紀駿輝出席，分享台灣對抗Covid-19秘訣，並盼台灣先進公衛經驗可供更多國家參考，不被國際社會排除。

教廷宗座科學院（Pontifical Academy of Sciences）19、20日舉辦研討會，回顧檢討各國因應Covid-19（2019冠狀病毒疾病）的健康政策與疫苗研究，並思考如何面對「新冠長期症狀」（long COVID）等。會議邀集來自8國的18位專家參與，結論內容除將提供教宗參考，也會翻譯成各種語言向國際推廣。

翁啟惠接受中央社訪問指出，他在會中分享其團隊研發「廣效疫苗」的成果，因為Covid-19或各種流行性感冒病毒都會不斷變異，讓民眾必須一直施打不同疫苗，「廣效疫苗」是一種以醣科學衍生的疫苗技術，可以克服病毒變異問題，讓疫苗對各種病毒都有效。

翁啟惠團隊研發的「低醣廣效疫苗」成果已刊登在國際頂尖期刊「美國國家科學院學報」（PNAS）。翁啟惠表示，他希望這項研究很快就能應用到人體，造福更多人，他也很高興會中許多專家對此熱烈迴響，提升台灣醫療研究的能見度。

美國俄勒岡州立大學公衛研究所教授紀駿輝向中央社表示，他在會中特別點出，國際社會難以預防Covid-19擴散，不能忽略「中國隱匿疫情」這個核心問題，他還向出席的教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher） 提問，若有些大國不願遵守世界衛生組織（WHO）提出的國際規範，是否應思考運用其他約束機制，包括宗教界的力量。

陳建仁接受中央社訪問表示，會中專家都推崇台灣應對Covid-19是防疫典範，他也強調台灣樂願分享經驗，盼未來全球再度面臨疫情挑戰時，台灣能有更多國際合作，因為沒有任何國家應該被排除在全球防疫之外。

陳建仁表示，Covid-19防疫可分3階段，在第1階段，全球多數國家對疫情反應都慢半拍，但台灣第一時間就展開邊境管控、疫調、隔離等措施，且台灣人民都能密切配合政府做法，顯示政府「取得公眾信任」非常重要。

陳建仁說，防疫第2階段是發展疫苗，從數據來看，台灣研發的高端疫苗與BNT、莫德納、AZ等國際大廠疫苗相較，預防住院和死亡的效益完全一樣，這讓與會專家都對台灣的研發能力很驚訝，台灣短時間就能做出這麼好的疫苗，加上台灣民眾多願配合政府施打疫苗，沒有拒打或猶豫狀況， 讓死亡率也相對較低。

陳建仁說，防疫到第3階段進入Omicron變異株時代，開始要用快篩與抗病毒藥物治療，台灣在抗病毒藥物使用上也很有效，讓死亡率獲得良好控制，因此在3階段當中，大家覺得世界各國都有要檢討的地方，台灣則是不錯的典範。

陳建仁表示，台灣提供的經驗與研究在會中得到很多讚賞，最後會議報告將翻譯成各種語言，宗座科學院要求他也把報告翻譯成中文，以增進全球衛生合作。

宗座科學院直屬教廷，創始於1603年，是歐洲最古老的科學院。陳建仁除了獲任院士，也是台灣第一位獲任宗座科學院「理事」殊榮者。（編輯：唐佩君）1131121