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內政部：農業發展權不適合台灣 將導致掮客炒作土地

2024/11/23 14:50
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（中央社記者郭建伸台北23日電）內政部今天表示，農業權與農業發展權是不同概念不應混淆，根據其他國家經驗，農業發展權概念不適合台灣情況，更將導致掮客借此炒作土地，呼籲各界支持國土計畫法現行機制，兼顧國土保育與農業發展。

雲林縣長張麗善19日向國民黨籍立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄遞交國土計畫法修正草案，請立委協助提案，主張應增訂特別犧牲補償條款，作為人民因土地劃入農業發展地區，造成財產權使用限制遭公益犧牲損失時，作為請求農地使用限制的補償依據。

內政部今天透過新聞稿指出，尊重立委的國土計畫法修法提案與意見，將持續向立委、地方政府及社會大眾溝通說明，但對增訂「農業發展權（TDR）」條文入法，重申農業權、農業發展權是不同概念不應混淆。

內政部指出，根據其他國家經驗，農業發展權概念不適合台灣情況，更將導致掮客借此炒作土地，呼籲各界支持兼顧國土保育與農業發展的國土計畫法現行機制。

內政部表示，發展權移轉在國內外已有數10年經驗，公共設施容積移轉就是典型案例，但因地方執行狀況不一，曾出現許多影響地主權利案例，監察院已糾正在案，因此土地發展權應慎重考量，不宜僅憑倡議就直接入法。

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內政部強調，地方政府與中央政府都是國土計畫的主管機關，各地方政府，尤其是部分農業縣不應混淆視聽、污名化國土計畫法，甚至將農地變更機制誤導為將農地判死刑，並推卸地方責任給中央政府。

內政部指出，農業部正在推動農業堆疊式給付措施，更投入對農漁業直接給付經費民國113年超過新台幣1272億元、民國114年編列超過1323億元，內政部全力配合農業部讓農業穩健發展，使農民安心從農。（編輯：張均懋）1131123

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