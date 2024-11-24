蕭副總統盼台灣成AI應用領航者 導入科技教育醫療等

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（中央社記者劉千綾台北24日電）AI時代來臨，副總統蕭美琴今天表示，晶片產業讓台灣成為全世界不可或缺的夥伴，期盼台灣可以在科技、教育、生態和醫療等領域，發展成為AI應用的領航者，AI議題需跨領域、跨專業和跨世代合作，政府將繼續推動產業AI化。

蕭副總統今天在數發部長黃彥男、教育部次長葉丙成等人陪同下，出席「2024台北聯大城市論壇」，她致詞表示，今天論壇聚焦AI，大家有持續學習的精神，令人敬佩。她回憶，以前念大學時沒有網路，更無法想像AI在短短數十年，可能對社會各個領域帶來衝擊、挑戰與機會。

蕭副總統表示，政府除了提倡AI行動內閣，也持續推動產業AI化、AI產業化，導入AI解決社會上常見的各式各樣問題，領域橫跨生態、醫療、工業發展，甚至是社會許多意見的整合、新技術開發，以及傳統產業轉型過程中，所面臨人力結構改變等問題，這些都可以透過AI導入來解決。

AI浪潮來臨，蕭副總統表示，台灣扮演關鍵的重要角色，硬體開發世界聞名，其中晶片產業更讓台灣成為全球在AI產業發展過程中不可或缺的夥伴，除此之外，台灣也可以在科技、教育、生態和醫療等領域，發展成為AI應用的領航者。

蕭副總統期許，AI議題需要跨校之間跨領域、跨專業和跨世代合作來推動，政策制定過程中，也希望政府與產業與時俱進，產業面對數位和淨零轉型過程中難免會有過渡期、陣痛期，更需要政府作為後盾，包括提供政策資源、法規建置與國際連結。

她表示，和總統賴清德共同倡議的「在世界上架台灣」，相信透過AI，可以替台灣打開更多機會之窗，持續和各界共同努力、往前走。

台北聯合大學系統（北聯大系統）是由台北科技大學、台北大學、台北醫學大學、台灣海洋大學等4所北台灣高等學府組成，4校的校友數已超過30萬人。（編輯：謝佳珍）1131124