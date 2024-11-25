林佳龍結束訪歐 外交部：有助深化台歐民主同盟合作

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（中央社記者楊堯茹台北25日電）外交部長林佳龍出訪歐洲行程在25日結束，外交部今天表示，林佳龍訪歐期間會晤多位歐洲議會及立陶宛、波蘭友台議員，有助深化台歐民主同盟合作，並見證台波商會及波台商會簽署MOU，力拚經貿外交。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於16日至25日訪問歐洲議會，並順訪立陶宛及波蘭，期間會晤歐洲議會及各國國會友台小組友人，包括歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler，另譯凱勒）、立陶宛國會新任友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）、波蘭國會波台國會小組主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）等重要友台議員。

林佳龍在比利時期間，參訪位於魯汶市的「比利時校際微電子研究中心」（imec）總部，並與imec執行長范登霍夫（Luc Van den hove）晤敘，推動台歐深化先進半導體供應鏈韌性的連結。

林佳龍訪問立陶宛時，率領「台灣卓越無人機海外商機聯盟」出席21日台立合辦的「無人機產業論壇」，並與立國國防部政務次長科羅莉奧維內（Monika Koroliovienė）於開幕式致詞。台灣、立陶宛及歐洲共約60家無人機廠商逾200人共襄盛舉，台立產業代表並簽署瞭解備忘錄，展現合作打造無人機民主同盟供應鏈的決心。

此外，林佳龍會晤立國跨黨派共21名朝野友台國會議員，包括莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）、耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas，另譯：葉林斯）、湯米尼納（Tomas Tomilinas）等，並應邀至立國國會紀念碑獻花致意，以及見證立國國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）傳承予新任主席巴洛諾瓦，展現理念相近國家持續推動國會交流的意義。

林佳龍訪問波蘭時，應邀參加「國際經濟合作協會」率領台灣資通電信、電子半導體、智慧城市交通及無人機產業等廠商於22日在波蘭舉行的「強化台波經濟合作論壇」，並於23日在羅茲市（Łódź）見證台波商會及波台商會簽署合作瞭解備忘錄，兩商會未來將與國經協會及波蘭全國總商會（KIG）共同合作，開展台波經貿新局。

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外交部指出，為展現台灣「價值外交」精神，林佳龍於同日在華沙見證台灣透過「烏克蘭城市聯盟」捐贈烏國580座城市所需的發電機，以及2600台愛心台灣品牌筆電，協助烏國各級學生縮短數位學習落差，兩項物資總捐贈價值達1000萬美元。

林佳龍另見證中華電信與烏克蘭布查市簽署合作意向書，協助該市建置烏國第一個「5G智慧城市」，展現台灣與民主陣營同行、持續提供烏克蘭亟需的人道物資、協助烏國重建。（編輯：翟思嘉）1131125