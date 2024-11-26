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傳陸生團具共產黨背景 馬辦：兩岸制度有別不足為奇

2024/11/26 11:40
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（中央社記者王承中台北26日電）馬英九基金會邀陸生團訪台，外傳全團成員均具共黨背景。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，大陸制度和台灣不同，有中共黨員身分根本不足為奇。他很遺憾不具名官員違反個資法，把依法送審的團員個資洩漏給媒體，根本是台灣之恥。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團於27日訪台，包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人。根據自由時報今天報導指出，知情官員透露，該團成員均為中共挑選過的共青團團員、儲備黨員或共產黨黨員，連馬龍都有中共黨員身分，無非要讓中共較好進行政治宣傳。

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馬英九基金會執行長蕭旭岑今天透過新聞稿回應，大陸制度和台灣不同，有中共黨員身分根本不足為奇，這與有民進黨身分的台灣民眾去大陸有什麼不一樣。不具名官員洩漏訪問團團員個資，也污衊了兩岸交流的意義，根本是台灣之恥。台灣如果真的像民進黨自我吹噓的自由民主，那對於兩岸民間交流，有什麼好怕的呢。

蕭旭岑強調，中華隊才剛拿下棒球世界冠軍，如今也來了兩位奧運金牌的大陸選手，還要去體驗棒球，冠軍對冠軍，這樣的體育交流不好嗎，為何有不具名的官員和側翼的學者要自我矮化，「有這樣的官員與學者，真是丟台灣人的臉」。（編輯：張若瑤）1131126

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馬龍將訪台 馬英九基金會：政府同意陸生團來台馬英九再邀陸生訪台 奧運桌球金牌馬龍在列
馬龍
馬英九邀陸生訪台 陸委會：不能有傷害台灣地位舉動
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