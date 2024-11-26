港湖公民發起罷免 李彥秀：對問政和服務深具信心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、王承中台北26日電）台北市內湖南港區在地公民今天發起「港湖公民除銹」活動，要罷免國民黨立委李彥秀。他們表示，藍白兩黨完全不顧國家利益、人民權益，在財劃法衝突「三分珍」爭議，李彥秀是背後影武者。李彥秀則回應，自己對於國會的問政及地方的服務都深具信心。

李彥秀今天表示，選舉與罷免都是人民的權利，尊重民眾罷免權的行使。但從基隆罷樑及對於立委的大罷免，看到政黨與側翼不斷利用假訊息、斷章取義的資訊進行仇恨動員，進行政黨造勢，為執政黨荒腔走板的施政「擦脂抹粉」、「轉移焦點」，傷害社會團結及台灣民主。

李彥秀指出，她對於國會的問政及地方的服務都深具信心，團隊每一天都在基層與民眾一起呼吸，守護港湖民眾，相信也尊重港湖選民睿智的決定。

港湖公民今天在台灣基督長老教會西湖教會召開記者會，宣布發起「港湖公民除銹」罷免李彥秀連署。

「除銹」團隊強調，他們沒有任何政黨黨職背景，純粹基於對民主價值的理念與公民責任推動這次罷免。目前志工團隊已有80人，來自不同政黨傾向，未來將在市場、公園進行連署，全力遏止藍白惡搞國會。

除銹團隊表示，李彥秀在財劃法衝突，是「三分珍」背後的影武者。

團隊發言人葉家綺接受媒體訪問指出，當前國會亂象，藍白兩黨完全不顧國家利益、人民權益，李彥秀在立院支持、連署的法案，都未針對港湖區有任何建樹，反而都只為遵從黨意，讓許多港湖居民不滿。（編輯：張若瑤）1131126