美媒：中國研究俄羅斯如何閃制裁 為台海衝突做準備

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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國媒體引述消息人士說法，中國於俄烏戰爭爆發後幾個月成立跨部會小組研究西方制裁衝擊，目標是學習降低衝擊之道，以因應台海發生衝突促使美國及其盟邦對中國祭出類似懲罰。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導引述的這些消息人士還說，為了達成目標，中國官員定期造訪莫斯科，與俄羅斯中央銀行、財政部和其他涉及反制裁的單位開會。

中國研究如何規避西方制裁的努力至今才被披露。在俄國全面入侵烏克蘭揭開的經濟戰新時代，經濟政策與地緣政治戰略之間的界線日益模糊，而這種趨勢在美國總統當選人川普（Donald Trump）第2個總統任期內只會增強，因為他打算擴大運用關稅作為談判工具。

俄國經濟於侵烏戰事期間展現出驚人韌性，但在西方施壓下，最近出現新的崩潰跡象。在美國祭出新的銀行制裁令後，俄國貨幣盧布匯率過去一週狂瀉至戰爭初期以來的最低點。

俄羅斯的經濟韌性多半得歸功於出口石油以及跟中國合作。而中國成立的跨部會小組除了彰顯中俄合作的深度，也顯示中國挺俄不完全只是俄國受惠。

專精中俄關係的德國智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）表示，對中國人而言，俄羅斯確實是一個研究制裁如何運作及因應的環境，他們曉得要是台灣有突發事件，用在中國的制裁工具會很類似。

熟悉北京決策的消息人士提醒，成立跨部會小組不代表中國正準備侵略，而是在為武裝衝突及其經濟影響的「極端狀況」做準備。

華爾街日報指出，中國特別關注本身超過3兆3000億美元的全球最多外匯存底。美國及其盟邦凍結俄羅斯海外資產的行動，促使中國更積極想方設法來讓外匯存底多元化，以擺脫美國公債等用美元計價的資產。

知情人士說，中國國家主席習近平2023年秋季罕見視察中國國家外匯管理局，並提出如何保護外匯存底的問題，凸顯北京高層更加關心與外匯存底相關的制裁風險。

據悉中方跨部會小組彙報對象是負責經濟和金融事務的國務院副總理何立峰，何立峰能直達習近平，是保障中國經濟不受西方制裁影響的總設計師。

一位熟悉中俄雙方就制裁問題進行接觸的知情人士透露，北京「幾乎對所有事情都非常感興趣，從規避制裁的方法，再到諸如刺激國內生產發展等各種正面效益」。

俄國全面侵烏以來，俄中關係蓬勃發展。在俄羅斯石油銷售助攻下，去年雙邊貿易額來到創紀錄的2400億美元。而根據俄羅斯數據分析機構Autostat，俄國境內售出的新車約有6成是中國車。

中國雖占俄羅斯整體貿易約1/3，但俄羅斯只占中國貿易一小部分。這代表假如中俄處境對調，俄國將無法對中國經濟提供同等支持。根據熟知北京決策的消息人士，這就是為何習近平指示官員推動對俄貿易、深化經濟關係，以替雙方關係實現更大的「內生動力」。

雖然美國已經對中國祭出制裁，包括限制先進半導體出口、對電信巨擘華為採取行動，但假設台灣爆發危機，可能引發不同規模的經濟戰。

根據智庫大西洋理事會（Atlantic Council）及榮鼎集團（Rhodium Group）去年一份報告，西方全面金融制裁將擾亂中國金融體系、阻礙貿易，並使3兆7000億美元的中國海外銀行資產和存底陷入風險。

分析家表示，中國向俄羅斯學到的重要一課，就是做好準備的重要性。俄羅斯在戰前已嘗試讓外匯存底多元化、經濟去美元化，並打造國內金融管道。這些做法有助於保護俄羅斯經濟以及爭取適應時間。

中國學到的另一課則是聯盟的價值與侷限。美國、英國、歐洲聯盟（EU）及其他盟友聯手將俄國大型銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）金融網絡，並對石油價格設限；俄羅斯則加強與中國、伊朗、北韓的關係來反制。

然而，西方聯盟內部歧見已阻礙其應對措施，尤其是因為擔心通膨而導致對石油制裁的意見不合。

加上中國涉足全球經濟的範圍愈來愈大，預料制裁帶給全球的成本也會高出許多。大西洋理事會及榮鼎集團預估，至少3兆美元的貿易和資金流動恐會中斷，幾乎等於法國的年度國內生產毛額（GDP）。

作為製造業大國的中國也從俄羅斯經驗之中，得知與全球供應鏈掛鉤的隱患。

俄國多年來曾嘗試讓經濟自給自足，但大致上並不成功。當受到制裁時，俄國發現自身高度仰賴的西方零組件，突然間無法取得，導致汽車業等產業的零組件短缺及暫時停工，且重啟生產初期只能製造沒有安全氣囊等防護措施的汽車。

不過俄國如何找到方法來規避這類制裁，仍可讓北京學到一課，儘管中國經濟規模要大得多，需要更費力才能躲避制裁。

舉例來說，為了規避石油價格上限，俄國運用非西方國家所有、非西方公司承保的油輪組成網絡，如今俄羅斯逾半海運石油都是透過這類「影子艦隊」運送，美國及其盟邦正加速鎖定制裁這類船舶。

同時，俄羅斯也找到一條經由前蘇聯國家的管道，來取得包括豪車、軍民兩用商品等西方產品。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1131201