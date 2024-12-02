挨告涉賭博罪 莊瑞雄再澄清：當時說的是合法運彩

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（中央社記者王揚宇、林長順台北2日電）民進黨立委莊瑞雄遭人質疑「玩球版（地下賭盤）」以及賭總統大選，因此挨告賭博罪、詐欺罪。莊瑞雄今天受訪再度澄清，他當時說的是合法運彩，另外大選時大家打賭這很正常，沒必要刻意做文章，尊重提告者。

網紅「館長」陳之漢日前在直播節目中，自爆曾做過「球版」玩地下簽賭，引發討論。民眾黨立法院黨團日前也在臉書發布圖卡，指控莊瑞雄「自曝自己多少也有玩球版（地下賭盤）」。對此，民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚11月28日到台北地檢署按鈴控告陳之漢涉嫌賭博、詐欺等罪。

媒體人毛嘉慶等人今天前往北檢，告發莊瑞雄涉及賭博罪、詐欺罪，希望北檢比照簡舒培、陳賢蔚的「標準」，同樣的偵辦效率。

莊瑞雄今天在立法院受訪，還原10月15日在立法院質詢行政院長卓榮泰的情形，並稱當天是針對體育改革等議題質詢，包括合法的運動彩券有精進空間，例如行銷方式、賠率等，希望能把規模擴大，藉此打擊地下賭盤，也能更大規模的挹注到運發基金。

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莊瑞雄提到，他除了在2022年世足賽時，曾請辦公室人員幫忙買合法運彩外，這幾年連碰都沒碰過，而且也沒有碰過地下球版，另外他曾說「總統大選賭得要死」，這是指大家在總統大選期間互相打賭，都很正常，沒有必要做文章。

莊瑞雄說，「今天去提告的我都尊重」，但如果是惡意轉傳指他玩地下賭盤跟球版，這就涉及妨害名譽，是很嚴肅的問題也涉及民事訴訟，「我真的會提告」，一切就交給法院。（編輯：蘇志宗）1131202